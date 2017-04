Von Stefan Pabeschitz

Shanghai – Wer einen Blick in die Zukunft werfen will, kann das im Epizentrum des chinesischen Wirtschaftswunders tun. Die nimmermüde Mega-City, wo weiter und schneller Vorausdenken fixe Parameter des Vorankommens sind, lädt zur Motorshow. Škoda kann hier auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken: Mehr als ein Drittel aller Autos wurden im vergangenen Jahr in China verkauft. In Shanghai enthüllt die Marke, womit die nächsten Kapitel gefüllt werden sollen.

In Sachen Elektromobilität hat sich die tschechische Volkswagentochter bisher nicht vorgedrängt – mit gutem Grund: Die Kundenerwartungen an praktischen Nutzen, vor allem in Reichweite und Preisgestaltung, waren bis dato nicht zu erfüllen. Mit dem neuen Fokus der Volkswagen-Gruppe auf Elektrifizierung und der modularen Elektro-Plattform ändert sich das nun – 2025 soll bereits jeder vierte Škoda ganz oder teilweise elektrisch unterwegs sein, fünf reine E-Modelle hat die Marke in der Pipeline.

Das erste davon, der nun in Shanghai gezeigte Vision E, stapelt mit seinem Namen tatsächlich ein wenig tief: Er präsentiert sich als schon ziemlich seriennaher Prototyp – sogar der berühmte Eiskratzer im früheren Tank-, nun Steckdosen-Deckel, ist bereits an Bord. Ebenso wie Allrad in Form von einem Elektromotor mit 102 PS an der Vorder- und einem mit 204 PS an der Hinterachse. Das Lithium-Ionen-Batteriepack mit einer rechnerischen Reichweite von maximal 500 Kilometern – in der Praxis etwa immer noch ganz ordentliche 350 – ist platzsparend in die Bodenplatte verlegt. Optional wird es die Möglichkeit geben, über diese induktiv zu laden. 30 Minuten Ladedauer für 80 Prozent der Kapazität werden mit Schnell-Ladung nicht unterboten.

Äußerlich orientiert sich das Modell am Grundmuster eines SUV-Coupés, schon heute eine der imageträchtigsten Karosserieformen auf dem Markt. Mit knapp 4,7 Metern Länge und etwa 1,6 Metern Höhe bleibt der Vision E außen kompakt und will sich mit einem klaren, aufgeräumten Design bewusst ein wenig abheben, dabei aber trotzdem als Škoda erkennbar sein. Die Lichtbänder aus handgeschliffenem böhmischen Kristall sind ein hübscher Show-Blickfang, werden es aber kaum in die Serie schaffen. Die gegenläufig öffnenden Türen ohne eine beim Einstieg hinderliche B-Säule hingegen wahrscheinlich schon, auch das Sitzkonzept mit vier Einzelsesseln kommt – zumindest als Option – in Seriennähe.

Dank des platzsparenden Elektroantriebs fällt das Raumangebot innen großzügig aus, unter der vorderen Haube bleibt Platz für Stauraum zusätzlich zum Gepäckabteil hinten. Das Armaturenbrett ist als eine freischwebend wirkende Einheit gestaltet und mit drei Digital-Bildschirmen bestückt: Je ein Info-Display für Fahrer und Beifahrer, dazu der zentrale Multimedia-Touchscreen. Für die Smartphones ist mit Universalhalterungen samt Induktions-Ladefunktion in den Türen vorgesorgt. Generell gibt es im Cockpit kaum mehr Tasten oder Schalter, sondern nur digitale Steuerungen. Auch der clevere Mehrwert, dem sich Škoda verschrieben hat, wird auf den digitalen Bereich erweitert: einfachste Bedienbarkeit trotz erweiterter Vernetzung und Funktionen, mit denen die Alltagsmobilität praktischer wird. Eine Preiskategorie, in der sich der Vision E einreihen soll, wurde genannt: Sie soll der des Kodiaq entsprechen, könnte bei 26.000 Euro beginnen.