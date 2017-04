Shanghai – Die Hackordnung in der Groupe PSA schien bis vor dem beschlossenen Opel-Kauf klar: Erst kommt Peugeot, dann können sich mit Abstand Citroën und DS um den zweiten Platz streiten. Auf dem Genfer Autosalon konnte die kleinste und jüngste Tochtermarke – eben DS – mit dem DS7 Crossback sogar gespürt mehr Aufsehen erregen als Citroën mit dem Showcar, das als Vorläufer für den Ersatz des C3 Picasso im kommenden Herbst gilt. Mit dem kleinen SUV-Concept-Car C-Aircross offenbarte sich allerdings auch, dass Citroën analog zu Peugeot und DS verstärkt auf die SUV-Karte setzte. Und ein interessantes Sport Utility Vehicle markiert den Höhepunkt am Citroën-Stand auf der Aut­o Shanghai 2017, der soeben stattfindenden internationalen Fahrzeugmesse in China: Der 4,5 Meter lange C5 Aircross verfügt über einen 2,73 Meter langen Radstand und überrascht mit einer neuartigen Federung (inklusive „hydraulischem Anschlag“). Der Hersteller verspricht sich davon einen noch besseren Fahrkomfort dank einer weitgehenden Eliminierung von Störfaktoren. In China kommt der C5 Aircross noch heuer auf den Markt, nach Europa schafft es das Modell gegen Ende 2018. (hösch)