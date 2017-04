Shanghai – Daimler hat sein aktuelles Kompaktangebot, bestehend aus A-, B-, CLA-, CLA-Shooting-Brake- und GLA-Klassen, in den vergangenen eineinhalb Jahren überarbeitet, hinter den Kulissen werken die Schwaben an den Nachfolgern. Und hier wird klar, dass es nicht bei den fünf Karosserievarianten bleiben muss. Denn das Concept Sedan A entspricht einer viertürigen Limousine. Der Sedan A ist 4,57 Meter lang, 1,87 Meter breit und 1,46 Meter hoch. Auffällig sind der breite, mit Vertikalstreben versehene Kühlergrill, die sich zur Seite und nach hinten verjüngenden Frontscheinwerfer, ein ausgesprochen breiter unterer Lufteinlass und markante Sicken im Blechkleid. Zudem verzichten die Designer auf den branchenüblichen coupé­artigen Dachverlauf. „Form und Körper bleiben, wenn man Sicken und Linien extrem reduziert. Wir haben den Mut, diesen Purismus umzusetzen“, erklärt Design-Chef Gorden Wagener das Showcar, das auf der Auto Shanghai 2017 dieser Tage seine Welt­premiere erfährt. Er geht davon aus, dass die nächste Generation der Kompaktklasse „das Potenzia­l hat, eine neue Design-Ära einzuleiten“. Jedenfalls haben die Stuttgarter großes Interesse an einer Fortsetzung des Erfolgs in der Kompaktklasse: Von der aktuellen Generation verkauften sie zwei Millionen Stück. (hösch)