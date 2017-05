Von Walter Schrott

Barcelona – Mit 5,4 Mio. verkauften Exemplaren seit der Premiere 1984 ist der Seat Ibiza absoluter Topseller der Marke. Jetzt tritt die fünfte Generation in seine Fußstapfen und die Spanier haben sich mächtig angestrengt. Mit viel neuer Technik und tollem Design schicken sie den Ibiza in die nächste Runde. Allerdings nur noch als Fünftürer. Dreitürer und Kombi fallen aus dem Angebot.

Der Kleinwagen steht als erstes Modell seines Segments im VW-Konzern auf dem modularen Querbaukasten. Und der lässt den Ibiza in die Breit­e wachsen. Um 8,7 Zentimeter dehnt er sich von Flanke zu Flanke auf stattliche 1,78 Meter. An Länge und Höhe hat er im Millimeterbereich eingebüßt, dafür streckt sich der Radstand um 9,5 Zentimeter auf 2,56 Meter. Das alles schafft Raum und tut dem Fahrkomfort gut. Das Platzangebot ist geradezu opulent. Die vorderen Sitze sind um gut vier Zentimeter breiter und auch im Hinterstübchen herrscht keine Enge. Wenn die Reise nicht zu lange dauert, geraten auch drei Leutchen im Fond nicht in klaustrophobische Not. Der Kofferraum hat gegenüber dem Vorgänger um 63 Liter auf achtbare 355 Liter zugelegt.

Alles Tugenden, die Autofahrer schätzen, aber immer noch ist das Design entscheidend für die Unterschrift auf dem Kaufvertrag. Und da haben die Designer jede Menge Chilipulver ins Spiel gebracht. Denn der neue Ibiza kommt scharf ums Eck. Dynamische Front, stimmige Seitenlinie, kurze Überhänge, sportliche Schürzen, knackiges Heck. Dazu scharf geschnittene Scheinwerfer und Heckleuchten. Alles wie aus einem Guss, nach dem feurigen Spanier dreht man sich mehr als einmal um. Innen setzt sich der Aha-Effekt fort. Auch wenn der in dieser Klasse übliche Kunststoff beherrschendes Material ist, alles fein gemacht, funktionell und ergonomisch ohne Tadel. Fast jedenfalls, denn auf der Beifahrerseite hätte man sich oben schon einen Haltegriff gewünscht. Die Armaturenlandschaft samt tollem Lenkrad unterstreicht den sportlichen Anspruch. Und die heutzutage unverzichtbare Vernetzung hat der Ibiza gleich dreifach mit Appl­e CarPlay, Android Auto und Mirror­Link im Repertoire. Ebenso eine Reihe von Assistenzsystemen, die für Komfort und Sicherheit sorgen.

Das Modellprogramm umfasst die Varianten Reference, Style, Xcellence und FR. Wer sich für Letzteren entscheidet, darf sich nicht nur über betont sportliche Optik, sondern auch ein straffer abgestimmtes und um 15 Millimeter tiefer gelegtes Fahrwerk freuen. Das noch dazu über die Modi Normal und Sport adaptiert werden kann. Optional verfügbar auch für die Version Xcellence.

Gestartet wird im Juni mit Dreizylinder-Benzinern. Der 1.0 Sauger leistet 75 PS, die aufgeladenen TSI-Aggregate 95 oder 115 PS. Ende 2017 folgen ein 1.5 Vierzylinder-TSI mit 150 PS, ein 1.6 Turbodiesel in den Leistungsstufen 80, 95 und 115 PS und eine Erdgasvariante mit 90 PS. Über eine heiße Cupra-Version, die 200 PS mobilisieren könnte, denken die Spanier zumindest nach. Je nach Motorisierung schicken manuelle 5- und 6-Gang-Getriebe die Antriebskraft an die Vorderräder, für den 115-PS-TSI ist optional eine 7-Gang-Doppelkupplungsautomatik im Programm.

Bei der ersten Ausfahrt hat der „beste Ibiza aller Zeiten“ groß aufgezeigt. Die Lenkung reagiert feinfühlig und präzise und zeigt Antriebseinflüssen die kalte Schulter. Das Fahrwerk bügelt Asphaltgemeinheiten souverän weg, beweist Langstreckenqualität und liefert fahrdynamisch hohen Spaßfaktor. Im Reich der Kurven fühlt sich der quirlige Spanier pudelwohl. Fazit: Der neue Ibiza kann alles noch besser als der Vorgänger und orientiert sich in vielen Disziplinen, auch optisch, schon am großen Bruder Leon. Preislich geht es bei 12.990 Euro los (75 PS Reference). Mit 18.390 Euro markieren die Versionen Xcellence und FR (115 PS) preisgleich vorerst das obere Ende. Dazu locken attraktive Ausstattungspakete mit bis zu 43 Prozent Preisvorteil.