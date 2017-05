Henndorf – Lange hielt sich Ford bei Kleinstwagen auf, das Segment bediente der Hersteller mit zwei Ka-Generationen, eine davon war ein abgewandelter Fiat Cinquecento. Mit 3,62 Metern Länge und drei Türen galt es vor allem, junge Neukunden anzulocken. Allerdings hat diese Fahrzeuggröße in puncto Volumen an Bedeutung verloren – Ford trägt der Entwicklung Rechnung und verzichtet auf die Bedienung des Marktteils, greift dafür bei einem Segment darüber, jenem der Kleinwagen, gleich doppelt mit zwei neuen Modellen an. Die eine betrifft den Fiesta-Nachfolger, der ab Herbst in sechs verschiedenen Versionen vorfährt. Die zweite bezieht sich auf den Ka+, einen 3,93 Meter langen Fünftürer. Der verwendet im Prinzip eine ältere Fiesta-Plattform (wie auch der EcoSport) und etablierte Motoren, nicht jedoch die begehrten Einliter-Dreizylinder-Turbobenziner. Stattdessen kommen laufruhige Vierzylinder mit 1,2 Litern Hubraum mit zwei Leistungsstufen zum Einsatz: 70 und 85 PS. Die beiden Aggregate haben die Aufgabe, ein ein Tonnen schweres Fahrzeug in der Stadt, auf dem Land und nötigenfalls auf der Autobahn zuverlässig anzutreiben. Dass sie genau das tun, belegen die ersten Erprobungsfahrten im Bereich des Wallersees im salzburgisch-oberösterreichischen Grenzgebiet. Dies gilt jedenfalls für den stärkeren Ottomotor, der sich als drehfreudig entpuppt, außerdem als sehr kooperativ mit dem sauber einrastenden Fünfgang-Handschalter. Was uns erstaunt, ist, dass der in Indien gebaute Kleinwagen eine passable Fahrwerksabstimmung bietet und eine direkt-präzise Lenkung.

Frei von Überraschungen bleibt der Innenraum, die verwendeten Materialien kommen preissensiblen Kunden entgegen, die Funktionalität ist auch dank der Übersichtlichkeit des Instrumentariums gewährleistet. Gegenüber dem früheren Ka erweist sich der Ka+ als deutlich vielseitiger, nicht nur dank der zusätzlichen Länge von 31 Zentimetern und dank der beiden Fondtüren, sondern auch dank des Ladeabteils. Dieses bietet ein Stauvolumen von 270 Litern.

Das Basismodell mit 70 PS ist ab 9450 Euro (Einführungspreis, Ambiente-Ausstattung) bestellbar, 85 PS und Trend-Equipment gibt es ab 11.450 Euro. Die ersten Auslieferungen erfolgen im Juni. (hösch)