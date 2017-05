Von Stefan Pabeschitz

Jesolo – Das Erstgeborene einer Ehe ist immer ein wichtiges Ereignis – auch wenn sie offiziell noch gar nicht geschlossen wurde. Die ursprüngliche Arbeitskooperation zwischen Opel und der französischen PSA-Gruppe datiert bereits aus dem Jahr 2012 und Ende Juni rollt ihr erstes vollständig gemeinsames Projekt in die Schauräume. Das angehängte X codiert den Crossland als Angehörigen von Opels SUV-Riege, in der er sich nun neben dem praktisch gleich großen Mokka X einreiht.

Was auf den ersten Blick ein wenig seltsam anmuten mag: Zwei Modelle im selben Segment? Opel traut sich das zu. Allerdings hält der Mokka mit Allrad, stärkeren Motoren und Lifestyle-Anmutung auch einigen Abstand zum neuen Bruder. Der steht für die klassischen Opel-Tugenden von viel praktischem Nutzen, ordentlichem Platzangebot und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Er kommt mit Vorderradantrieb aus, das Motorenangebot streckt sich maximal bis zu 130 Benzin- oder 120 Diesel-PS und gibt sich auch äußerlich eher als Minivan-Crossover denn als sportliches SUV.

Im Design finden sich alle aktuellen Marken-Element­e wieder: Vom neuen Kühlergrill-Format mit den zum Blitz-Symbol weisenden Doppelwinkeln und der marken­typischen Leuchten-Grafik über die stark konturierten Flanken bis zu der vom Adam inspirierten C-Säule samt Bi-Color-Lackierung ist alles dran, was einen Opel ausmacht.

Äußerlichkeiten lassen sich aber leichter gestalten als das Spüren und Fühlen des Markentypischen. Ist der Franko-­Rüsselsheimer also als Opel erfahrbar? Der Innenraum lässt jedenfalls keinen Gedanken an französisches Plüsch-Ambiente aufkommen: Alle Bedienungselemente und die digitale Architektur sind garantiert authentisch, auch der großzügig verbaute Kunststoff in allen möglichen Variationen – simpel, ohne deswegen billig zu wirken. Insgesamt steht das Praktische im Vordergrund: Ergonomische Sitze, eine zweigeteilt längs verschiebbare Rückbank, Ski-Durchlade, eine Menge geräumige Ablagefächer und 410 bis maximal 1235 Liter Kofferraum belegen, dass Opel hier ein Auto für die alltäglichsten Anforderungen von innen nach außen konzipiert hat. Gegenüber dem praktisch gleich großen Mokka fallen Platzangebot und Raumgefühl insgesamt wesentlich großzügiger aus.

Die Motoren tarnen sich zwar in ihren Bezeichungen mit den Opel-Codes wie Ecotec oder CDTI, stammen aber aus der PSA-Palette. Was niemand grämen muss – die französischen Aggregate räumen seit Jahren Öko-Auszeichnungen ab und gelten als agil und ansprechend in der Leistungsabgabe. Zur Auswahl stehen drei Benziner von 81 bis 130 PS und zwei Diesel zu 99 oder 120 PS. Das Leistungsspektrum mag nicht zu Heldentaten reizen – im Lastenheft eines Minivan-Crossovers werden solche ohnehin nicht gefordert. Die stärkeren Varianten kommen mit dem etwa 1,3 Tonnen leichten Crossland dennoch mehr als ausreichend zurecht. In Sachen Abstimmung und Fahrwerk hat sich der Opel-Beitrag erfolgreich durchgesetzt: Zwar ist der Crossland X eindeutig komfortabel ausgelegt, zugleich kombiniert er aber mit einer auffallend direkten Lenkung und knackigem Reaktionsvermögen. Der Crossland X mit 81 PS Benziner für 15.790 Euro mag als Listen-Lockvogel herhalten, aber selbst der stärkere Diesel ist mit 22.490 Euro immer noch recht sozialverträglich eingepreist.