Salzburg, Ingolstadt – Mit einer besonderen Ausstellung würdigt Audi eine außergewöhnliche Technik: Die Sonderschau „Revolution – 60 Jahre NSU/Wankel-Motor“, die zwischen 20. Mai und 5. November im „Audi museum mobile“ in Ingolstadt für Besucher geöffnet hat, steht der Kreiskolbenmotor im Mittelpunkt. An ihm feilte ab Ende der 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts Felix Wankel – das Konzept sollte ihn jahrzehntelang beschäftigen. Der Hersteller NSU (ging später in Audi auf) war an dem Projekt interessiert, in den 50er-Jahren nahm es konkrete Formen an: 1954 stellte Wankel die Grundform des Motors vor, 1957 folgte der erste erfolgreiche Lauf auf dem Prüfstand. Doch es mussten weitere Jahre vergehen, bis der Wankel-Motor zur Serie reifte. Es bedurfte der Einschaltung der NSU-Entwicklungsabteilung unter Walter Froede, die das Triebwerk weiter vereinfachten, um es erstmals in einem Schleppgerät für Wasserskiläufer (Ski-Craft) wirken zu lassen. Im September 1963 erfolgte die Premiere eines Wankel-Motors im NSU/Wankel Spider. Nun waren andere Hersteller an dem Kreiskolbenmotor interessiert – insbesondere Mazda befasste sich lange mit der Tech- nik, wie der vor einigen Jahren eingestellte RX-8 belegt.

Auch wenn der Wankel-Motor mit dem Motto „Drehen statt Stampfen“ nicht einmal annähernd die Stückzahlen von den konkurrierenden Hubmotoren erreichte, gab es doch ein paar Baureihen, die sich einen Namen mit Wankels Kreation machten: etwa der Citroën M35, der Malibu Virage oder Mazda Cosmo 110S. Sie und weitere Exponate (etwa Ski-Scooter, Motorsägen, Motorboote, Feuerspritzen und Motorräder) mit Wankel-Motoren sind die Highlights der Ausstellung im „Audi museum mobile“. (hösch)