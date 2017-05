Von Pascal Sperger

Wien – Es ist bloß ein Schalter – und dennoch hat der „EV-Knopf“ eine große Wirkung. Der Mitsubishi Outlander PHEV lässt sich auf Wunsch nun nämlich auch rein elektrisch bewegen. Ein lang gehegtes Verlangen, das vielfach von Kundenseite an den japanischen Hersteller herangetragen wurde. Und das aus unterschiedlichen Gründen: Sei es der Förster aus Hopfgarten im Brixental, der die letzten Meter zum Futterstand leise und emissionslos zurücklegen möchte, um das Wild nicht aufzuschrecken. Oder sei es der bequeme Banker aus London, der den so genannten „EV“-Modus herbeisehnte, um in die abgasfreie Zone der Innenstadt zum Business-Lunch fahren zu können – sie alle forderten diesen speziellen Knopf.

Parallel zur Implementierung des „EV“-Modus, optimierten die Ingenieure noch ein paar technische Details am Energieverbrauch der Klimaanlage, so dass nun 54 Kilometer reine Strom-Reichweite zur Verfügung stehen. Und weil der Facelift-Outlander mit seinem 12-kWh-Akku bei den Normverbrauchstests deshalb um zwei Kilometer weiter als sein Vorgänger kommt, liegt der Verbrauch nun auch bei 1,7 Liter Super (vorher 1,8 Liter), was einem durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 41 Gramm pro Kilometer entspricht. Unverändert bringt es der Mitsubishi Outlander PHEV mit seinen vier Motoren – ein Benziner mit 121 PS sowie zwei E-Motoren mit je 82 PS und ein Generator mit 95 PS befeuern den Plug-in-Hybriden – hingegen auf 203 PS Systemleistung, die für solide Fahrleistungen auch jenseits des emissionslosen Dahingleitens sorgen. Apropos Kontinuität: Weiterhin gewährt der Importeur acht Jahre Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie und fünf Jahre auf das gesamte Fahrzeug.

Und sonst? Alle Outlander-PHEV-Modelle verfügen nun über eine hübschere Mittelkonsole, die vor allem aufgrund der höheren Material- und Verarbeitungsqualität gefällt. Dazu wurde die normale Handbremse gegen eine elektrische Feststellbremse getauscht. Preislich bleibt alles – nichts zuletzt wegen null Prozent NoVA – im Rahmen. Bereits ab 44.640 Euro ist der Strom-Allradler zu haben, wobei schon die Basisversion unter anderem eine Rückfahrkamera, ein Navigations- system, beheizbare Vordersitze, 18 Zoll Leichtmetallräder sowie eine Licht- und Regenautomatik ab Werk mitbringt.