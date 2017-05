Von Walter Schrott

Barcelona – Was für ein Erfolg: 1,4 Millionen CX-5 hat Mazda seit 2012 weltweit abgesetzt. Vergleichstests hat der Japaner reihenweise gewonnen, mit Designpreisen wurde er überhäuft. Und in Österreich ist er das meistverkaufte Mazda-Modell. Wir hatten bereits Gelegenheit, die Vorserienmodelle der zweiten Generation kurz unter die Lupe zu nehmen. Und jetzt bestätigt die Fahrvorstellung der Produktionsmodelle den ersten positiven Eindruck. Da bahnt sich das nächste Kapitel einer eindrucksvollen Erfolgsgeschichte an. Was auffällt: Mazda hat designmäßig die Handbremse angezogen. Das Midsize-SUV fährt jetzt – wie die restliche Modellfamilie – im Kodo-Design vor und macht eine blendende Figur. Ganz so groß sind die Unterschiede zum Vorgänger aber nicht. Die gut 11.000 Mazda-Fahrer, die in Österreich aktuell mit dem CX-5 unterwegs sind, wird’s freuen. Ihr Modell sieht noch lange nicht alt aus. Da hat Mazda ein gutes Händchen bewiesen, denn radikale Veränderungen wären bei so einem Erfolgslauf schon fast grob fahrlässig.

Der neue CX-5 ist um 3,5 Zentimeter niedriger und wirkt damit kraftvoller und dynamischer. Dazu tragen auch die schmalen und scharf geschnittenen Scheinwerfer und die Frontpartie mit dem markanten Kühlergrill bei. Dezenter sind die Änderungen am Heck ausgefallen. Dafür hat sich unter der feschen Hülle viel getan. Das Interieur – schon beim Vorgänger tipptopp – hat an Wertanmutung nochmals zugelegt. Die Mittelkonsole ist deutlich höher positioniert, der Schalthebel und die Dreh-/Drückregler für diverse Systeme liegen noch besser zur Hand. Auch an den Sitzen ist Fortschritt spürbar. Sie sind straffer gepolstert und bieten mehr Seitenhalt. Das Kofferraumvolumen liegt bei 506 Litern, die Heckklappe (ab Ausstattung Revolution Serie) öffnet sich elektrisch per Tasten im Cockpit, am Schlüssel oder direkt an der Klappe.

Dazu bietet Mazda unter der Bezeichnung i-Activesense alles auf, was das Fahren sicherer und bequemer macht. Der Tempomat hält jetzt Abstand zum Vordermann und beherrscht in Verbindung mit dem Automatikgetriebe auch Start-Stopp-Verkehr. Dazu gibt es eine Verkehrszeichenerkennung, ein Head-up-Display projiziert Navigationshinweise und verschiedene Daten wie Geschwindigkeit in die Windschutzscheibe. Zudem wurde der Bremsassistent verbessert. Und der CX-5 verwöhnt mit neuer Akustik. Die modifizierte Aerodynamik und die verbesserte Dämmung der Kabine dämpfen Abroll- und Motorengeräusche wirksam.

Wie bisher hat der Kunde die Wahl zwischen Front- und Allradantrieb sowie zwischen 6-Gang-Schaltgetriebe oder 6-Gang-Automatik. Und weiterhin sind zunächst die bekannten Motoren (2.2 Diesel mit 150 oder 175 PS sowie 2.0 Benziner mit 160 PS bzw. 165 PS im Fronttriebler) im Programm. Im Herbst gesellt sich dann ein neuer Top-Benziner zur Triebwerksfamilie. Das 2,5-Liter-Aggregat leistet 194 PS und wird ausschließlich in der Kombination Allradantrieb und Automatik angeboten. Dabei setzt man erstmals auf Zylinderabschaltung. Im Teillastbereich beim gemütlichen Cruisen stellen zwei der vier Zylinder ihre Arbeit ein. Das spart bis zu 20 Prozent Sprit.

Mazda Austria bietet den neuen CX-5 in fünf Ausstattungsversionen an, wobei schon die Basisversion Emotion über eine reichhaltige Serienausstattung verfügt. In der edlen Version Revolution Top biegt sich der Gabentisch dann unter einer lückenlosen Fülle von Komfort- und Sicherheitsfeatures.

Die Nachfrage nach dem neuen CX-5 ist bereits groß, aber es gibt eine gute Nachricht: In mittlerweile zwei Werken laufen die Bänder im Dreischicht-Betrieb, um die Lieferzeiten möglichst kurz zu halten. Österreich-Start ist im Juni. Preislich geht es los bei 25.990 Euro (165-PS-Benziner, Ausstattung Emotion, Frontantrieb). Das obere Ende der Preisliste markiert der 175 PS starke Diesel samt Allradantrieb und Automatikgetriebe in der Ausstattungsversion Revolution Top um 43.190 Euro.