Von Markus Höscheler

Tremezzo – Überrascht hat Matthias Müller nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch viele seiner Mitarbeiter: Der VW-Konzern-Vorstandschef kündigte vor drei Wochen eine neue Erdgas- beziehungsweise CNG-Offensive (Compressed Natural Gas) an, gemeinsam mit Gasförderern, Tankstellenbetreibern und weiteren Organisationen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Wolfsburger Mehrmarkenhaus um die Verbreitung von Fahrzeugen bemüht, die sich mit Gas betreiben lassen. Allerdings blieb der Kundenzuspruch zuletzt in wichtigen Märkten, etwa Deutschland und Österreich, sehr zurückhaltend. Die Käufer wollten aus verschiedenen Gründen nicht; auch die eigenen Händler sahen sich offenbar nicht bereit, den höheren Beratungsaufwand zu tragen; dazu kamen ein paar schlagzeilenträchtige Pannen rund um brennende Modelle.

Ganz so verzagt läuft das CNG-Geschäft aber nicht: Weltweit beläuft sich der Fahrzeugbestand auf mehr als 23 Millionen Einheiten, allein in Italien sind fast eine Million Modelle unterwegs (in Deutschland: lediglich 100.000). Bestimmte Länder wie Argentinien oder Iran sind besonders Methan-affin. Um das Geschäft in Mitteleuropa nun anzukurbeln, betont die Volkswagen-Gruppe erstens das bestehende Angebot bestimmter CNG-Varianten, zweitens verstärken sie ihren Anstrengungen, den Kunden die Vorteile entsprechender Pkw und Nutzfahrzeuge schmackhaft zu machen.

Bestes Beispiel dafür ist der neue Caddy TGI. Der kleine Transporter beziehungsweise die Großraumlimousine (als Pkw-Variante) war schon früher auf Wunsch mit einem Erdgasmotor versehen – der jedoch war nicht als außergewöhnlich spritzig angesehen. Das können wir vom Nachfolger keineswegs behaupten: Hier geht ein 1,4-Liter-Vierzylinder-Aggregat ans Werk, das mit Turbolader und speziellen Detailänderungen, mit 110 PS und 200 Newtonmetern maximalem Drehmoment ausreichend Kraft für den Caddy hat, auch jene Version mit langem Radstand. Die Laufkultur ist dabei erfreulich, das Ansprechverhalten und der Durchzug überzeugen auf der ersten Probefahrt zwischen Mailand und Comer See. Ein weiterer Pluspunkt: die Kombination mit einer Sechsstufen-Doppelkupplung (DSG). Diese Technik hatte uns vor einigen Jahren in dem einen oder anderen Erdgasmodell Kopfzerbrechen bereitet, beim Caddy TGI allerdings verläuft das Zusammenspiel bei allen Tempi und in verschiedenen Fahrsituationen äußerst harmonisch.

Harmoniebedarf haben auch die Kunden, die bisher in unseren Breiten das Thema CNG eher gescheut haben: vor allem wegen Reichweiten­unsicherheit und wegen Infrastrukturmangels. In beiden Fällen gibt es allerdings schon seit längerer Zeit branchenweit Entwarnung. Im speziellen Fall des Caddy TGI stellt der Produzent eine Erdgasreichweite von 610 Kilometern in Aussicht, beim Caddy Maxi TGI dank einer fünften Gasflasche sogar 760 Kilometer. Dabei ist das noch nicht das Ende: Ein Reservebenzintank mit 13 Litern Fassungsvermögen verschafft zusätzliche Versorgungssicherheit. Die dürfte aber nicht wirklich vonnöten sein, da europaweit 3300 Tankstellen über CNG-Zapfsäulen verfügen, in Österreich sind es mehr als 170, davon 28 in Tirol.

Zwei weitere Argumente: Gegenüber Diesel und Benzin ist CNG nicht nur umweltschonender (was die Schadstoffemission betrifft), im laufenden Betrieb ist der alternative Kraftstoff zudem billiger. Und nebenbei: Die Unterbringung der Gasflaschen geht nicht auf Kosten des Platzangebots oder des Laderaums des Caddy (zwischen 3,2 und 4,1 Kubikmetern im Fall des Kastenwagens). Den Caddy TGI als Transporter bietet VW ab 17.410 Euro netto an, den Caddy TGI als Pkw ab 21.641 Euro brutto.