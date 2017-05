Turin – Es ist kein Zufall, dass sich rund um Turin Designfirmen anhäufen. Nicht nur Fiat hatte sich dort angesiedelt, sondern recht bald viele Karosseure, die in einer Zeit, als die meisten Hersteller auf Wunsch nur fahrfertige Chassis lieferten, für die Einkleidung der Autos sorgten. Aus diesen Betrieben entstanden Designer, die sich auf Fahrzeuge spezialisierten. Einer davon ist Italdesign Giugiaro. Das Unternehmen wurde 1968 von Giorgetto Giugiaro und Aldo Mantovani als Planungsbüro mit innovativen Ideen für die Automobilbranche gegründet und ist seit 2010 im Besitz von Audi. In seiner fast 50-jährigen Geschichte hat sich das Leitbild kaum verändert.

Man sieht sich als Dienstleister der Automobilindustrie, für die man mannigfaltige Aufgaben übernimmt. Bereits 1971 konnte mit dem Alfasud von Alfa Romeo das erste Projekt gestemmt werden. Seither sind mehr als 200 Designs für rund 50 Millionen Serienautos der weltweit führenden Automobilhersteller entstanden. Derzeit werken etwa 1000 Personen in den Hallen in dem kleinen Ort Moncalieri bei Turin, davon sind etwa 800 mit der Technik und dem Design beschäftigt. Zu den Kunden zählen neben Audi auch VW, Lamborghini, Škoda und Seat sowie Hyundai, Toyota, BMW oder Mini.

Die Leistungsumfänge reichen vom Bau von Holz- oder Tonmodellen im Maßstab 1:1 über den Bau von Prototypen und Studien für Messen und Ausstellungen bis hin zu fahrfertigen Prototypen. Derzeit werden einige Audi A7 zusammengebaut, die zwar wie das aktuelle Modell aussehen, aber deren Innenleben dem der demnächst auf den Markt kommenden Modelle entspricht. So ist es den Technikern möglich, Tests auf öffentlichen Straßen durchzuführen, ohne Erlkönig-Jägern aufzufallen. Weiters baut man in einer kleinen Halle an fünf Exemplaren des hauseigenen Zerouno, der auf dem Lamborghini Huracán bzw. dem Audi R8 basiert. Das Auto wurde heuer auf dem Genfer Autosalon vorgestellt, wo es große Beachtung fand. Ebenfalls viel beachtet wurde eine von Italdesign im Auftrag von Airbus hergestellte Popup-Studie. Hier handelt es sich um ein Fahrzeug der Zukunft, das auf Rädern, auf Schienen und in der Luft bewegt werden kann. Es kann zwei Personen beherbergen und fährt/fliegt autonom.

Wesentlich bodenständiger waren Aufträge wie die Finalisierung des neuen Audi A2 und des Mini Countryman. Deren Vorserien-Prototypen wurden im Werk Nichelino unweit des Stammsitzes gebaut. Hier ist man in der Lage, im Jahr etwa 500 Rohkarosserien und über 200 fahrbereite Prototypen zu bauen. Das hört sich nicht nach viel an, doch muss man bedenken, dass es sich hier meist um reine Handarbeit handelt. So werden viele Karosserieteile mit der Hand in Form geklopft oder Motorteile mühsam mehr oder minder händisch gefräst. Oft wird aber nicht ein komplettes Auto gebaut, sondern einzelne Elemente fertig entwickelt, um die Entwicklungsabteilungen der Werke selbst zu entlasten. Dazu kommen noch einige ebenfalls im Umfeld sitzende Zulieferer, wie Spezialisten für Sitze oder Bezüge, die zuarbeiten. Diskretion ist oberstes Gebot, oft wissen Mitarbeiter nicht, woran die Kollegen arbeiten. So wird bei jedem Smartphone die Kamera abgeklebt. „Bis zu 20 Projekte gleichzeitig werden hier oft abgewickelt“, erklärt uns CEO Jörg Astalosch, die Logistik ist oft mehr als schwierig.

Ein wichtiger Teil von Ital­design ist auch das virtuelle Studio, wo sich potenzielle Kunden schon vorab ihre Fahrzeuge in 3D ansehen können. Übrigens wird neben Autos auch an anderen Produkten gearbeitet, so wurde von Motorradhelmen über Waschmaschinen bis hin zur Pasta schon ein beachtliches Spektrum abgedeckt. Eine kleine Ahnung kann man im werkseigenen Museum bekommen, wo einige dieser Preziosen ausgestellt sind. (FF)