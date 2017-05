Hallwang – Auf dem Pariser Autosalon hat Isuzu seine neue D-Max-Generation (eigentlich ein Facelift) schon gezeigt, nun kommt sie in den Handel. Wie zuvor richtet sich das Angebot an Gewerbetreibende und an Privatnutzer, die einen vielseitigen Geländegänger fahren möchten. Eine ganz wesentliche Neuerung stellt der 1,9-Liter-Vierzylinder-Common-Rail-Turbodiesel dar, der 163 PS leistet und mit zwischen 1800 und 3200 Umdrehungen/Minute ein Drehmomentmaximum von 340 Newtonmetern stemmt. Er erfüllt nach Angaben des Herstellers die Bestimmungen der Abgasnorm Euro 6, je nach Variante benötigt er im Schnitt zwischen 6,2 und 7,8 Liter Treibstoff je 100 Kilometer. Die CO2-Werte je Kilometer bewegen sich zwischen 163 und 205 Gramm. Worauf Isuzu besonders viel hält: Das Triebwerk ist offenbar sauber genug, um ohne Zutanken von Harnstoff (AdBlue) auskommen zu können.

Während es beim Aggregat wenig Spielraum gibt, sieht es bei den Karosserievarianten anders aus: Drei stehen zur Wahl, Single Cab stellt die Basis dar, darüber findet sich Space Cab, noch mehr Platz für Personen offeriert der Double Cab. Der Single Cab besticht mit einer Ladelänge von 2,31 Metern und einer Zuladung von 1084 (als 4WD) bis 1225 kg (als 2WD). Der Space Cab, eine Art 2+2-Sitzer, verfügt über eine Ladelänge von 1,8 Metern, der fünfsitzige Double Cab kommt hier auf 1,55 Meter. Eine Sechsgangautomatik gibt es optional, vier Ausstattungsniveaus lassen sich in der Preisliste darstellen, sie reichen von Basic über Custom und Premium bis zu Premium+. Die Preise beginnen netto mit 19.583,33 Euro – dann handelt es sich um einen Single Cab mit 2WD-Antrieb und Basic-Ausstattung. 4WD ist hier ab 22.041,67 Euro lieferbar, natürlich ebenfalls ohne Mehrwertsteuer. (hösch)