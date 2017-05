Kopenhagen – Renault setzt derzeit auf die richtigen Pferde: Die Franzosen können sich mit ihrer baureihenübergreifenden Formensprache sehen lassen, und sie kümmern sich intensiv um zuvor vernachlässigte Segmente, insbesondere den an Bedeutung gewinnenden SUV/Crossover-Bereich. Die drei Vans Espace, Grand Scénic und Scénic spielen mit SUV-Optik, der Kadjar wildert seit zwei Jahren im Kompakt-SUV-Revier – und heuer kündigt sich mit dem Koleos der zweiten Generation ein weiteres Angebot an. Damit nicht genug: Dem Bestseller Captur, ein subkompakter Crossover, beschert Renault einige Überarbeitungsmaßnahmen, die den anhaltenden Erfolg des Modells in die Verlängerung schicken sollen. Phase 2, so die Bezeichnung für das Captur-Facelift, bringt unter anderem eine veränderte Front mit sich, insbesondere modifizierte Leuchtengrafiken. Bei den Lackierungen erweitert Renault die Auswahlmöglichkeiten, erst recht bei den Farbkombinationen, denn die Dachfarbe kann sich auf Wunsch von der restlichen Karosserie optisch abheben. Gut fürs Sehen und Gesehen-Werden ist die mögliche Bestückung mit Pure-Vision-Voll-LED-Scheinwerfern. Ebenso fürs Auge, besonders aber für die Haut sind die Adaptierungen im Innenraum gedacht. Der Hersteller verspricht bessere Materialien – und in der Tat wirkt das Interieur der in Dänemark erprobten Modelle erfrischend und bestechend. Insbesondere die Top-Ausführung, unter der Bezeichnung Initiale Paris firmierend, kann sich mit einem Armaturenbrett in Lederoptik, mit Ziernähten und Chrom­elementen in Szene setzen. Zu den technischen Updates zählen das Handsfree-Parking und ein Toter-Winkel-Warner. Für den Komfort kann sich ein Bose-Surround-Soundsystem empfehlen, versehen mit sieben Lautsprechern. Von praktischer Bedeutung im 4,12 Meter langen Wagen, ein Derivat des kleinen Clio, ist die verschiebbare Rückbank, die die Variabilität des Crossover erhöht. Konkurrenztauglich bleibt nach der Überarbeitung das Ladeabteil, das zwischen 377 und 1235 Liter offeriert.

Erwartbar fällt das Motorenprogramm aus: Zwei Benziner mit 0,9 und 1,2 Litern Hubraum sind mit 90 und 120 PS Leistung versehen, zwei 1,5-Liter-Turbodiesel beehren den Captur mit 90 und 110 PS. Der Benziner ist vorteilhaft für den Einstiegspreis (17.000 Euro inklusive Life-Basisausstattung), der Diesel punktet mit seinem geringen Verbrauch, im Bestfall sind es nur 3,9 Liter Treibstoff je 100 Kilometer. Während die schwächeren Benzin- und Diesel-Angebote ab Werk mit einem Fünfgang-Handschalter fahrbereit sind, lassen sich für die stärkeren Triebwerke nicht nur Sechsgang-Handschalter andenken, sondern auch ein Doppelkupplungsgetriebe (EDC). Auf den Markt kommt der Captur der Phase 2 ab Ende Juni. (hösch)