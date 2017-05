Salzburg – Wenige Tage vor Beginn des GTI-Treffens ließ Volkswagen die Hüllen fallen: Die Wolfsburger präsentierten eine neue Topversion des Kleinstwagens Up (in Form einer seriennahen Studie), bestückt mit einem 115 PS starken Dreizylinder-Benzinmotor. Das Aggregat ist aufgeladen, leistet 115 PS und stemmt ein maximales Drehmoment von 230 Newtonmetern. Die nehmen es auf mit einem ein Tonnen schweren Auto, was zu einer Beschleunigung von null auf 100 km/h in 8,8 Sekunden führt.

Damit ist der Up GTI schneller als der erste Golf GTI, den Volkswagen vor 41 Jahren vorstellte. Der wog zwar nur 810 Kilogramm, benötigte aber für den Standardsprint 9,0 Sekunden. Auch beim Höchsttempo kann der Up GTI Punkte einfahren: Mit 197 km/h verpasst er nur knapp die 200-km/h-Marke, außerdem distanziert er den Urahnen, der immerhin 182 km/h erreichte.

Der Up GTI, der am Wörthersee in diesen Tagen seine Publikumspremiere feiert, verfügt über 17-Zoll-Leichtmetallräder und ein um 15 Millimeter tiefergelegtes Sportfahrwerk. Ein größerer Dachspoiler signalisiert einen höheren Anpressdruck an der Hinterachse, womit sich künftige Käufer bessere Fahrleistungen erwarten können. Im Innenraum stoßen wir auf ein Sportlederlenkrad, einen typischen GTI-Schaltknauf und das Clark-Sitzmuster.

Mit dem Marktstart des Up GTI dürfen wir Anfang kommenden Jahres rechnen – und ab dann wird er sich offiziell mit den Rennsemmeln der athletischen Kleinstwagen-Konkurrenz messen können, etwa dem Smart Fortwo Brabus, dem Re­nault Twingo GT oder dem Kia Picanto GT-Line. (hösch)