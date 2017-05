Von Beatrix Keckeis-Hiller

Reifnitz – Es ist das gewohnte Bild: Eine endlose Autoschlange schlängelt sich durch den kleinen und für gewöhnlich beschaulichen Ort in der Gemeinde Maria Wörth am Wörther See. Dicht an dicht defilieren GTIs aller Baujahre und Zustände, serienmäßige und getunte, um nicht zu sagen aufgemotzte, durchsetzt sind sie von Modellen der Volkswagen-Konzern- und anderer, sozusagen fremder Marken (man sieht das nicht mehr so eng wie früher). Die Straßenränder sind wie üblich gesäumt von Eigeninterpretationen diverser Fahrzeuge, gestylt in diversen Geschmacksrichtungen. Dazwischen wuselt das neugierige, fachsimpelnde Publikum, wabert Grillrauch, es liegen Aromen von Pommes Frites, Burgern, Bier und Energy Drinks in der Luft. Es ist also wie immer. Und das Wetter ist heuer besonders gnädig, Kärnten präsentiert sich von seiner sonnigen Seite.

Doch etwas ist entscheidend anders: Es ist, abseits von der unverzichtbaren „Gib Gummi“-Arena, fast still. Geradezu besinnlich. Zumindest tagsüber, am Eröffnungstag, zu Christi Himmelfahrt. Das liegt einerseits daran, dass der wie früher wild durcheinander dröhnende Mix kontroverser Musikrichtungen fehlt. Wenn beschallt wird, dann punktuell, und sei es, dass einer die Drehzahl seines Motors hochjubelt. Aber nur kurz.

Andererseits liegt es daran, dass VW die im Vorjahr eingeschlagene Neuausrichtung, den GTI-lern ihr GTI-Treffen wieder zurückzugeben, weiter verfolgt. Konzernseitig ist ausschließlich die Marke Volkswagen vertreten, die vielen Audis, Škodas, Seats und die paar Lamborghinis sind privat zu Besuch. Alle ankommenden Fans aller Marken werden mittels eines Transparents begrüßt, das „Welcome Home“ (willkommen zu Hause) verkündet. Die persönliche und offizielle Begrüßung übernimmt die Konzern-Chefetage in Person von Herbert Diess (Vorstandsvorsitzender) und Jürgen Stackmann (Markenvorstand VW). Sie präsentieren auch die Premiere des Wörther-See-Treffens 2017: Auf der Bühne steht der neue VW Up GTI (mit 115 PS) im Vorserienstadium. Denn ganz ohne brandneuen GTI geht es nicht. Tradition ist es in Kärnten auch, mindestens ein Entwicklungsprojekt der hauseigenen Lehrlingsmannschaften ins Rampenlicht zu stellen. Dieses Mal waren es gleich zwei Prototypen: Der Golf GTI „First Decade“ und der Golf GTE Performance Concept. In ersterem addierten die Nachwuchstechniker zu 410 Benziner-PS einen 16,5-PS-Elektromotor, der für den Antrieb der Hinterräder zuständig ist. Manöver wie Einparken oder Stopp-and-go-Verkehr sind damit auch rein elektrisch möglich. Zweiterer ist eine leistungsgestärkte Version des Plug-In-Hybrid-Golf mit 225 PS.

Bis einschließlich Sonntag, 28. Mai noch steht Reifnitz im Zeichen des GTI und seiner Konsorten. Im Sinne des Heimkommens steht im Rahmenprogramm neben eigenen Kinderzonen, passendem Filmprogramm und ähnlich familientauglicher Unterhaltung auch Heimatlich-Besinnliches an: Der Samstag steht unter dem Motto „Auto trifft Tracht“. Wer sich dementsprechend einkleidet, hat freien Eintritt.