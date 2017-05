Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Es gibt sie noch – die Traumwagen aus dem Auto-Quartett. Diese Träume bleiben oft Jahrzehnte in den Köpfen großer und kleiner Kinder und nehmen in automobilen Kunstwerken wie dem Porsche Panamera Gestalt an. Schon mit der ersten Generation haben die Zuf­fenhausener das Konzept eines viertürigen Gran Turismo lehrbuchmäßig umgesetzt. Die nun zweite Generation macht dennoch alles besser. Schon optisch überzeugen nun Proportionen, Überhänge und Detailqualität auf Luxusniveau. Insgesamt hat Porsche auf 5,049 Metern eine zeitgemäße Hommage auf den 911 geschaffen. Allein das Heck mit dem schmal gehaltenen Lichtband ist ein absoluter Hingucker – da lässt auch der kommende Cayenne wohl schon mal grüßen. Fast identisch zum Panamera dürfte wohl auch der Innenraum des Porsche-SUV aus- sehen.

Da darf man sich freuen. So empfängt der Panamera mit einer Armaturenlandschaft von ergreifender Schönheit. Luxuriös, detailverliebt und doch reduziert. Der 12-Zoll-Berührungsbildschirm besticht durch Schärfe und Bedienlogik. Platz gibt es üppig hinten und vorne. Dazu 500 Liter Kofferraum. Eingebettet in eine sportwagenhafte Sitzposition macht der Panamera schnell klar, wo der Unterschied zu anderen Sportlimousinen liegt: Er ist eben der Porsche unter den Limousinen.

Das Fahrzeug versteht sich als Benchmark für Hochtechnologie. So darf das Paket Lenkung/Motor/Fahrwerk als einzigartig gelten. Zielgenauer, aggressiver und direkter fährt sich in dieser Klasse keiner. Dabei legt der Fünf-Meter-Athlet eine enorme Wendigkeit an den Tag. Dazu beherrscht der mit 2,95 Metern Radstand gesegnete Panamera auch den Komfort. Zumindest hat man den Charakter nicht auf „Sport“ oder „Sport+“ geschärft. Dann duckt sich das Fahrwerk in Abfahrtshocke, schaltet das blitzschnelle Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe schon mal zurück und regelt das Motormanagement auf hellwach. Fast schon erheiternd angesichts des grundsätzlichen Leistungsniveaus des getesteten 4S Diesels. Dieser prächtige V8-Biturbo-Diesel ist mit 285 km/h der derzeit schnellste Seriendiesel der Welt. 422 PS und 4,3 Sekunden auf 100 km/h sprechen dabei eine weniger klare Sprache als die schon ab 1000 Umdrehungen anliegenden 850 Newtonmeter. Selten einmal schien ein Auto vor Kraft förmlich zu zerplatzen.

Die Beschleunigung auf Flugzeugniveau geschieht ansatzlos mächtig, ohne jede Verschnaufpause, liegt immer an und wird von einem herrlichen Achtzylinder-Grollen untermalt. Der Durchzug von 80 auf 120 km/h geschieht in drei Sekunden. Zu diesen Werten paart sich noch ein weiteres, kleines Diesel-Wunder: Der Praxisverbrauch lag im TT-Test auf heimischen Straßen bei gerade 8,8 Liter. Auch auf deutscher Autobahn wollte der 4S nicht mehr als 11,5 Liter zu sich nehmen. Damit entlarvt dieser Power-Diesel einige Supersport-Benziner als kreischende Diva – und stempelt so manche lautlose Elektro-Flunder zum seelenlosen Langeweiler.

Einen schwergewichtigen Haken hat das Paket jedoch: Grundpreis 138.561 Euro, Testwagenpreis über 180.000 Euro. Also doch eher Autoquartett.