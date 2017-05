Von Beatrix Keckeis-Hiller

Stockholm – Škoda ist die älteste Marke im Volkswagen-Konzernverbund – die Gründung geht immerhin aufs Jahr 1895 zurück – und gleichzeitig ist sie die jugendlichste. Mit geradezu kindlicher Begeisterung inszenieren die Tschechen die Präsentationen ihrer neuen Modelle. Dabei legen sie ein scharfes Tempo vor, ebenso scharf wie die neue, geradlinige und unverschnörkelte, kristalline (wie es in Mladá Boleslav formuliert wird) Designlinie. Jüngster Streich ist der kompakte Karoq, mit dem Škoda die Neuschreibung des Kapitels SUV weiter vorantreibt.

Gut ein Jahr nach dem Start des Kodiaq tritt er die Nachfolge des Yeti an. Damit wird der anfangs knuffig gestylte Schneemensch in Pension geschickt. Ein neuer Name wurde laut Marketingabteilung deshalb eingeführt, weil die Chinesen „Yeti“ nicht so sehr goutiert hatten. Inspirativ beteiligt an der Neutaufe waren, wieder, die Bewohner der Insel Kodiak. Herausgekommen ist eine Wortkonstruktion, die sich ähnlich liest wie Kodiaq und aus den Alutiiq-Vokabeln für Auto und Pfeil zusammengesetzt ist. Stimmig wie das Ergebnis, „Karoq“ wirkt der Auftritt des neuen, 4,382 Meter langen Neo-Crossovers, der parallel zu seinem künftigen Bruder Seat Arona in Kvasiny, Tschechische Republik, vom Produktionsband laufen wird.

Optisch weist sich der Jung-Tscheche unverkennbar als kleiner(er) Bruder des Kodiaq aus. Doch es sorgt, abgesehen von den Dimensionen, eine Reihe von Designdetails für Eigenständigkeit, zum Beispiel der (untere) „Lidstrich“ der Frontscheinwerfer, sprich die LED-Tagfahrlichtsignatur.

Es wäre nicht Škoda, hätte man dem neuesten Abkömmling nicht die gewohnte geballte Ladung an Praktikabilität mitgegeben (man zählt dreißig „Simply Clever“-Details auf). Ganz vorne steht dabei maximale Raumausnutzung. Basis dafür ist ein Radstand von 2,638 Metern. Dabei geht sich ein fast schon überdimensionales Ladevolumen aus: 521 Liter sind es mindestens, wenn die längs verschiebbaren Sitze der Rückbank in der Standardposition arretiert sind.

Klappt man die Fondsessel zusammen, sind es 1630 Liter. Baut man sie aus, haben 1810 Liter Ladegut Platz. Dass man sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe (wenn sie eingebaut ist) großzügige Raumverhältnisse vorfindet, ist fast müßig zu erwähnen. Da ist der Karoq, auch in Bezug auf Interieureinrichtung und Materialauswahl, ganz auf gewohnter Škoda-Linie. Für den Antrieb sorgen wahlweise zwei Benziner: ein 1,0-Dreizylinder sowie ein (im Konzernregal neuer) 1,5-Liter-Vierzylinder mit Zylinderabschaltung. Bei den Dieseln handelt es sich um ein überarbeitetes 1,6- und das bekannte 2,0-Liter-Aggregat. Die Leistungsbandbreite liegt zwischen 115 und 190 PS. An Getrieben offeriert Škoda je nachdem manuell zu schaltende sechs oder direkt geschaltete sieben Gänge. Top-Typ ist der 2.0 TDI mit den bereits angesprochenen 190 PS und serienmäßigem Allradantrieb. Damit darf auch die maximale Anhängelast 2000 Kilo betragen. Für die höheren Leistungsstufen kann ein justierbares Fahrwerk mit fünf Fahrmodi geordert werden.

Keine Kompromisse machen die Tschechen bei der Ausstattung mit Elektronik. Dazu kann ein konfigurierbares digitales Instrumentenbord gehören. Weiters Fahrassistenten von Abstandsregeltempomat bis Verkehrszeichenerkennung und Spurhaltehelfer. Nicht schweigen sollte man über Infotainment und Konnektivität, man kann sich permanent mobil vernetzen, und für einzelne Bedienfunktionen gibt’s Gestensteuerung.

Die Preiskalkulation steht noch aus. Marktstart ist kommender Oktober.