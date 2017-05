Was in Asien hergestellt wird, wird oft auf Schiffsrouten nach Europa transportiert. Volvo geht dieses Mal einen anderen Weg: Der Autohersteller, der in China den S90 produziert, verwendet die Schiene, Teil der neuen Handelsinitiative "One Belt, One Road". Auf dieser neuen Seidenstraße gelangen die Limousinen umweltfreundlicher und schneller ans Ziel, in diesem Fall das Verteilerzentrum Zeebrugge in Belgien.

Die Eisenbahnverbindung zwischen China und Europa verkürzt die Transportzeiten laut Volvo um zwei Drittel - daher ist damit zu rechnen, dass Kunden nach der Bestellung ihr Fahrzeug schneller erhalten werden. Weitere Berechnungen sollen ergeben haben, dass die Kohlendioxid-Emissionen je Tonnenkilometer im Vergleich zum Schiffstransport um ein Drittel niedriger liegen. Ein von Volvo genutzter Zug, der zwischen Daqing und Zeebrugge verkehrt, kann in speziellen Containern gut 225 Limousinen verstauen. (hösch)