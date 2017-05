Seit Herbst 2008 führt Volvo den XC60 im Sortiment; mit großem Erfolg. Weltweit setzten die Schweden eine Million Stück von dem Modell ab, im Premium-Segment gilt der XC60 als die meistverkaufte Baureihe in Europa.

Die Latte liegt somit hoch für die zweite Generation, die Ende Juli offiziell auf den Markt kommt. Mag sie optisch entfernt noch an den Vorgänger erinnern, so ist sie in technischer Hinsicht völlig neu. Als Plattform dient die skalierbare Produkt-Architektur (SPA), die auch als Basis für den größeren XC90 funktioniert. Von diesem übernimmt der etwas kleinere Bruder (Länge: 4,68 Meter) im Großen und Ganzen Design und technische Features, verbessert diese aber noch in einigen Belangen.

Insbesondere bei der Sicherheit kann der XC60 noch einmal zulegen: Ein System dient dazu, Frontkollisionen zu vermeiden; ein anderes unterstützt den Tot-Winkel-Warner BLIS mit aktiven Lenkbewegungen. Mehr über den von der TT schon gefahrenen XC60 erfahren Sie in der Printausgabe der Tiroler Tageszeitung am kommenden Samstag (3. Juni 2017). (hösch)