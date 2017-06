Von Stefan Schmudermaier

Wien – Die automobile Landschaft hat sich in den letzten 15 Jahren stark gewandelt. Zwar gibt es nach wie vor die klassischen Segmente wie Kompakt-, Mittel- und Oberklasse, dazwischen haben sich aber mittlerweile fast unzählige Derivate eingeschlichen. Die Hersteller versuchen dabei jede noch so kleine Lücke zu besetzen und jeden Kundenkreis zufriedenzustellen. Nicht immer sind diese Versuche von Erfolg gekrönt, manchmal trifft eine Automarke aber so richtig ins Schwarze. Vor rund zehn Jahren war Nissan so eine Marke, mit der ersten Generation des Qashqai landete man – trotz des für manchen schwierig auszusprechenden und noch schwieriger zu schreibenden Namens – einen riesigen Erfolg. Das speziell für Europa entwickelte Crossover-Fahrzeug mit Anleihen aus der Kompaktklasse, eines Vans und eines SUV wurde seit damals über 2,3 Millionen Mal verkauft und ist nach wie vor einer der Bestseller in der Modellpalette des japanischen Herstellers.

Auch wenn viele Autohersteller mittlerweile ebenfalls ein Stück vom Kuchen dieser Klasse haben wollen, mit einem Marktanteil von 10,3 Prozent ist und bleibt der Nissan Qashqai die Nummer eins in diesem Segment, von 2007 bis 2016 konnte man die Einheiten sogar verdoppeln. Auch in Österreich kommt der Qashqai sehr gut an, 37.000 Fahrzeuge sind im Bestand, im letzten Fiskaljahr konnte man hierzulande 3500 Autos verkaufen, heuer möchte man weiter zulegen. Dabei helfen soll das ab August erhältliche Facelift des Crossovers, mit dem man auch den ein oder anderen Premium-Kunden zu Nissan holen möchte. Außen ist der neue Modelljahrgang u. a. durch neue Farben – wie etwa ein kräftiges Blau – zu erkennen, zudem wurden die Front- und Heckpartie dezent überarbeitet.

Deutlicher fällt der Unterschied da schon im Innenraum aus. Das etwas klobige Lenkrad mit den ergonomisch nicht ganz idealen Bedientasten gehört der Vergangenheit an, ab sofort ist auch im Qash­qai das neue „Konzernlenkrad“ zu finden, das im Micra Premiere feierte und sukzessive in allen Nissan-Modellen zum Einsatz kommen wird. Es zeichnet sich nicht nur durch einen griffigeren Lenkradkranz und eine unten abgeflachte Seite aus, sondern vor allem durch ein wesentlich besseres Bedienkonzept für Radio, Tempomat und Multi­funktionsdisplay. Apropos Bedienkonzept, das wurde auch im Nissan Connect-System überarbeitet und ist nun dank App-Symbolen übersichtlicher als bisher. Nach wie vor nicht ganz zufriedenstellend ist die Auflösung des Around-View-Monitors, also des 360-Grad-Blicks aus der Vogelperspektive, der beim Einparken auf das Display gezaubert wird. Das Interieur zeichnet sich zudem durch eine gehobene Materialqualität aus, Hartplastikflächen sind spürbar zurückgegangen.

Und mit der neuen Top­ausstattung Tekna+ ist optional erstmals bei einem Nissan-Modell in Europa abgestepptes Nappaleder verfügbar. Ab dem Frühjahr 2018 wird mit ProPilot optional auch ein teilautonomes Fahren dank adaptivem Tempomaten, Spurhalte- und Stauassistent möglich sein.

Die Preisliste – Marktstart ist im August – startet mit dem 115-PS-Benziner als Visia bei 21.690 Euro, das Volumenmodell N-Connecta mit dem 1,5-Liter-Turbodiesel und 110 PS gibt es ab 29.116 Euro. Das günstigste Allrad-Modell mit dem 130-PS-Turbodiesel beginnt bei 30.631 Euro in Acenta-Ausstattung.

Kleiner Wermutstropfen: Auf die Kombination Automati­k und Allrad müssen die Qashqai-Kunden weiter warten, ob damit noch in dieser Modellgeneration zu rechnen ist, wurde offengelassen. Wer darauf nicht verzichten möchte, der muss zum ebenfalls überarbeiteten X-Trail greifen, der im September lanciert wird. Hier gibt es etwa den 177 PS starken Turbodiesel samt Automatik und Allrad, eine rund­e Sache.