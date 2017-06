Von Beatrix Keckeis-Hiller

Mikolajki – Der Norden Polens, dort, wo es schon gegen Russland zugeht, klingt erst dann bekannt, wenn man das Charakteristikum der Region beim Namen nennt: Masurische Seenplatte. Dort dominiert Wasser die Landschaft. Rund 2700 Seen liegen in die sanften Hügel eingebettet. Große Teile dieses Gebiets stehen unter Naturschutz. In den Nationalparks leben teils urzeitliche Tiere, wie das Wisent, in den Wäldern residieren unter anderem Wölfe und Luchse. Nur Bären, die gibt es hier nicht mehr.

Vielleicht auch deshalb schickte Škoda Österreich seinen Neo-SUV Kodiaq gerade dorthin. Ein Dutzend Vertreter der jungen Bärenfamilie stand in Warschau am Start, um auf einem Terrain, das als Reisedestination hierzulande – noch – kaum wahrgenommen wird, eine Talentprobe anzutreten. Die Versionen: 2.0 TDI mit 150 respektive 190 PS, gekoppelt an ein 7-stufiges DSG, Ersterer in der 4x4-Version, Zweiterer ist ja grundsätzlich allradgetrieben, alle im Top-Ausstattungsniveau „Style“.

Selbstredend sollten die Bären nicht mitten durch die Reservatszonen der Masurischen Wälder tanzen, doch ging es bis dicht an den Rand der zahlreichen Gewässer. Das weitläufige Gebiet ist durchzogen von Verkehrswegen unterschiedlichster Ordnung: Der Untergrund reicht von Sand, Erde und Schotter über grobe Makadam-Bauweise bis zu oft einspurigen – schlaglöchrigen – Asphaltbändern. Rau in unterschiedlichen Abstufungen sind alle Nebenstraßen-Varianten, glatten Asphalt bekamen die Kodiaqs gerade einmal bei der Abfahrt vom Flughafen und fallweise auf flotteren Verbindungsetappen unter die Räder.

Höhenrausch musste man von vorneherein nicht befürchten. Die höchste Erhebung Masurens misst gerade einmal 312 Meter. Manchmal senkt sich das Erdoberflächenniveau sogar bis unter den Meeresspiegel, das Navigationssystem vermeldete bis zu minus zwölf Meter. Doch auch wenn es keine Berg­etappen zu bewältigen gilt: Die Hügel sind zahlreich, die Straßenverläufe kurvig, im Schatten kann es schlammig sein, und manchmal stellen vom Regen ausgewaschene Passagen ernsthaftere Anforderungen an die Verschränkungsfähigkeit.

Dass der Atem der Zweiliter-TDI-Motorisierungen mehr als ausreicht, um rund 750 Kilometer gemischter Routenführungen zu absolvieren, das stand von vorneherein außer Frage. Auf kniffligem Untergrund kommt’s auch kaum darauf an, ob man mit 150 oder 190 PS dahintrabt. Auch stand außer Zweifel, dass das Allradsystem mit sandigem, schottrigem und (aufgrund der sommerlichen Wetterbedingungen sehr selten auftretendem) glitschigem Untergrund bestens zurechtkommt. Der Offroad-Modus musste selten in Aktion treten, ebenso die Bergabfahrhilfe. Die härtesten Anforderungen aber musste das Fahrwerkssetting wegstecken. Bis zu 50 Kilometer durchgehend schlaglöchrig-holprige Etappen bewiesen, dass zwischen den Fahrmod­i „Comfort“, „Normal“ und „Sport“ signifikante Unterschiede bestehen. Stundenlanges Dauergerüttel konnte die Federung und Dämpfung jedoch nicht erschüttern oder gar zum Poltern und Holpern bringen. Die Bandscheiben der Kodiaq-Piloten waren auch am Ende des Tages noch geschmeidig. Im Gegenteil: Manche berichteten sogar von einem auflockernden Massage-Effekt. Angenehm bemerkbar hat sich auf jeden Fall der Staub-(und Pollen-)Filter der Klimaanlage gemacht, auch bei forciertem Sandstraßentanz hatte der feine Staub keine Chance, sich ins Interieur zu quetschen und sich dort festzusetzen.