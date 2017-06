Von Stefan Pabeschitz

Berlin – Dass der Polo heute eine der Säulen der VW-Palette ist, hatte ihm anfangs niemand zugetraut. Als er 1975 sein Volkswagen-Debüt feierte, war er nur eine Spar-Variante des ein Jahr zuvor präsentierten NSU Prinz-Nachfolgers Audi 50 L. Nach fünf Generationen und 14 Millionen gebauten Fahrzeugen des Namens Polo dürfte er aber alle Zweifler überzeugt haben.

In sechster Generation legt der Polo wieder in fast allen Dimensionen zu: 81 Millimeter in der Länge, 94 beim Radstand, 70 in der Breite. Dazu um beachtliche 75 Liter beim Kofferraumvolumen, das jetzt 350 Liter beträgt.

Insgesamt ist er damit in etwa auf die Abmessungen eines Golf IV gewachsen – nun noch von einem Kleinwagen zu sprechen, wirkt nicht mehr ganz passend. Aber auch in Technik und Ausstattung schließt der Polo zu den größeren Markengeschwistern auf: Etwa werden die Diesel erstmals in dieser Klasse mit SCR-System ausgestattet sein, ein Erdgas-Motor ergänzt die Aggregate-Palette, es wird künftig auch ein sportliches R-Line-Paket angeboten und die zweite Generation des digitalen Active Info Displays mit verbesserter Grafik und erweiterten Darstellungs-Möglichkeiten feiert im neue­n Polo sogar ihr­e Konzern-Premiere.

Auch im Auftritt ist der neue Polo eindeutig erwachsener geworden, will das Kleinwagen-Image unmissverständlich abstreifen. Der vordere Stoßfänger und die Motorhaube bilden einen Schwung, A-Säule und Frontscheibe sind nach hinten gerückt, dazu auffallend flach gehalten. Die Flanken dominiert eine Doppelsicke, deren Schattenreflexe sie wie eine vorwärts zeigende Beplankung wirken lassen, die Radläufe spielen dank leicht konkaver Krümmung ebenfalls mit Licht-Effekten. Das Heck schließt wieder bullig und mit nur einer starken Quersicke geteilt ab.

Innen dominiert ähnlich wie schon beim Ibiza ein durchgehendes Panel, auf Wunsch in Kontrastfarben zum Außenlack gehalten. Das ganze Armaturenbrett wirkt aufgeräumt und unzerklüftet, alles zentriert sich um den dem Fahrer zugewandten Touchscreen. Punkten will der Polo VI gegenüber alten und neuen Gegnern im kleinen Kompaktsegment vor allem auch beim Platzangebot, das sich dank des ordentlich gewachsenen Radstandes und der größeren Fahrzeugbreite auffallend verbessert hat.

Aber auch bei Handling und Fahrkomfort dürfte er dank dieser Faktoren zulegen. Dazu kommt die neueste Generation an digitaler Architektur und Assistenzsystemen zum Einsatz. Allerdings wird in der Grundausstattung nur der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung serienmäßig an Bord sein, weitere Hilfs­systeme wie adaptiver Tempomat, Toter-Winkel- oder Querverkehr-Warner werden extra zu bezahlen oder erst in höheren Ausstattungskategorien enthalten sein. Die erst jüngst aufgefrischte Konkurrenz von Kia, Opel, Nissan und bald auch Ford ist hier großzügiger bestückt.

Das Motorenangebot startet künftig mit fünf PS mehr und somit 65 PS – allerdings haben sich auch bisher nur etwas mehr als fünf Prozent aller Käufer dafür entschieden. Darüber kommen Benziner zu 75, 90, 95, 115 und 150 PS im Programm, ganz oben thront auch künftig der GTI mit 200 Pferden aus nun zwei statt wie bisher 1,8 Litern Hubraum. Die beiden 1,6 Liter Diesel mit 80 und 95 PS werden in diesem Segment gemeinsam erwartungsgemäß weniger als zwanzig Prozent der Käufer überzeugen. Der offizielle Marktstart wird nach dem Sommer erfolgen, Preise stehen derzeit noch nicht fest. Zuletzt lag der Basistarif ohne die hauseigenen Finanzierungs- und Versicherungsrabatte bei 13.740 Euro, auch die Generation VI soll unter 14.000 Euro starten.