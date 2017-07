Von Beatrix Keckeis-Hiller

Valladolid – Für einen, der gerade den Vierziger gefeiert hat, schaut der Ford Fiesta mehr als jugendlich aus. In seiner achten Generation präsentiert er sich neu präpariert fürs nächste Jahrzehnt. Dabei haben sich die Kölner auf keine Experimente eingelassen. Immerhin hat er sich bisher mehr als 17 Millionen Mal verkauft, und das 2008 neu eingeführte, sportlich interpretierte Design hat wesentlichen Anteil daran. Optisch ist er demnach in erster Linie aufgebügelt. Aufgeräumt ist das Interieur. Vor allem wurden die Knopferl und Tasten um die Hälfte reduziert.

Ein wenig Wachstum hat man ihm gegönnt, um 7,1 Zentimeter auf 4,040 Meter, womit der Positionswechsel im Modellportfolio – der Ka Plus firmiert unterhalb – auch in Bezug auf die Größe manifestiert ist. Das Resultat ist höhere Bewegungsfreiheit im Fond und mehr Kofferraum. Zwei Trolleys gehen sich längs locker nebeneinander aus. Die Klapplehnen ergeben keinen ganz ebenen Ladeboden, doch man kann bis zu 1093 Liter Gepäck einräumen.

Darüber hinaus entfaltet der frisch Geglättete neue Talente hinsichtlich Lifestyle, mit einem großen Offert an Ausstattungen, was sich nicht in Farbkombinationen erschöpft, sondern in feiner Mitgift gipfelt. Das reicht vom Tablet-artigen, acht Zoll großen – zentral aus dem Armaturenboard ragenden – Touchscreen fürs Multimedia- und Konnektivitätssystem über Ledermöblierung bis zu einer Fülle an Assistenzsystemen. Es können bis zu 15 sein, inklusive Kollisionsalarm mit Fußgängererkennung auch bei Dunkelheit und aktivem Einparkhelfer. Dem aktiven Fahren wird trotzdem noch Priorität eingeräumt.

Verfeinert haben die Techniker Aufhängungen, Dämpfung, Lenkung und die elektronischen Stabilitätsassistenten. Erfahrbar gemacht hat das Ford, indem eine Schar neuer Fiestas zum Ausprobieren nach Spanien, ins kurvenreiche und verkehrsarme Umland von Valladolid transportiert wurde. Dort konnte ausgiebig dem nochmals zackigeren Einlenkverhalten, der präzisen Spurtreue und der sportlich knackigen, doch nie stoßigen Federung sowie Dämpfung auf den Zahn gefühlt werden. Als Fahrspaß-Begleiter standen die derzeitigen Top-Motorisierungen parat: die neue 120-PS-Version des 1,5-Liter-Diesels und die 140-PS-Konfiguration des Einliter-Dreizylinder-Turbobenziners. Beide Aggregate zeugen davon, dass auf Geräuschdämmung besonderes Augenmerk gelegt wurde. Der Selbstzünder outet sich im Fahrbetrieb nicht als solcher. Stichwort Motoren: 1,1-Liter-Dreizylinder 70 oder 85 PS als Einstieg. Ein Einliter-Dreizylinderturbo-Otto, mit 100, 125 oder 140 PS, ist an ein Sechsganggetriebe oder eine Automatik (100 PS) gekoppelt. Darüber hinaus wurde der 1,5-Liter-Diesel in der Basisversion von 75 auf 85 PS gestärkt.

Los legt Ford in Österreich im September. „ST Line“, „Vignale“ und der Crossover „Active“ folgen. Die Ab-Preise: 12.650 Euro für den Drei-, 13.150 Euro für den Fünftürer.