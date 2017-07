Salzburg – Der „erste Pick-up eines Premiumherstellers“ will das neue Modell von Mercedes-Benz sein. So verlautete es Daimler bei der Weltpremiere des neuen Modells am Dienstag. Die Rede ist von der X-Klasse, die in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Renault-Nissan-Konzern auf Basis des weltweit erfolgreichen Nissan Navarra entwickelt wurde. Laut Mercedes eine Idealkombination. So vereine die X-Klasse die typischen Eigenschaften eines Pick-ups – robust, funktional, belastbar und geländegängig – mit den klassischen Stärken eines echten Mercedes – Design, Komfort, Fahrdynamik und Sicherheit.

Als Topmotorisierung steht ab Mitte 2018 ein V6-Diesel mit 258 PS zur Wahl, der die Spitzenposition bei den „Midsize“-Pick-ups ein- nimmt. Die Marktein­führung startet mit den Dieseln X 220 d (163 PS) und dem X 250 d (190 PS). Die Nutzlast beträgt bis zu 1,1 Tonnen. Ab September kann die X-Klasse in Österreich bestellt werden. (TT)