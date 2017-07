Von Beatrix Keckeis-Hiller

Schruns – Mut kann man nicht kaufen. Den muss man aber haben, um einen, der eigentlich für die Stadt gemacht ist, übers Land, über hoch gelegene Passstraßen zu jagen. Smart, die kleine Tochter von Mercedes, hatte in der ersten Juli-Woche die Courage. Der Rahmen: die Silvretta Classic. Das Festival klassischer Automobile ging, ausgehend von Schruns im Montafon, heuer zum 20. Mal in Szene. Zum achten Mal bereits waren Elektro-Fahrzeuge dabei.

Am Start der E-Auto-Rallye hätte das komplettierte Trio der frisch elektrifizierten aktuellen Smart-Generation stehen sollen. Wie berichtet hatten Fortwo und Forfour ihre Premiere in Toulouse absolviert, das Fortwo Cabrio debütierte Ende Juni in Genf. Letzteres hatte wohl dort das Zeitlimit überzogen, die Offenen schafften es nicht rechtzeitig nach Vorarlberg. Also nahmen der Zwei- (vier Stück) und der Viersitzer (zwei Stück) alleine die Challenge der Energiehaushalt-Prüfung – tunlichst jeweils, tapfer trotz brütender Hitze, ohne Klimaanlagen- und Musikbegleitung – in Angriff. Wie gesagt, auf an sich artfremdem Terrain: am ersten Rallye-Tag über eine 122,9 Kilometer lange Strecke, deren Höhepunkt die Silvretta-Hochalpenstraße war. Gemäß dem Reichweitenversprechen von theoretisch 160, praktisch 110–120 Kilometern hatte man dafür keine Zwischenladung eingeplant. Nicht wirklich einkalkuliert mag erscheinen, dass Stuttgarter Hügel in puncto Steigungen andere Anforderungen an vorausschauendes Fahren stellen als das bis zu zwölf Prozent steile Asphaltband von Partenen bis zur Bielerhöhe. Es könnte aber auch an der fehlenden Praxis eines Neo-Copiloten gelegen haben, der die Balance zwischen Stromgeben und Laufenlassen noch nicht verinnerlicht hatte. So lange, bis die Restreichweitenanzeige auf dem Höhen-Scheitelpunkt noch 27 Kilometer versprach. Die konnten auf dem Weg bis zum Kops Stausee kaum vermehrt werden. Die letzten ansteigenden Kurven bis zur Ladestation am Silvretta-Haus gingen sich dann mit dem Notprogramm gerade noch aus. Nach einer halbstündigen Nachlabung waren die gewonnenen knapp dreißig Kilometer retour nach Schruns insofern kein Problem mehr, als das Rekuperationssystem nach Passieren der Mautstation doch für einen ausreichenden Energiebonus sorgte.

Tag zwei war entspannter angelegt: Die Gesamtstrecke von 145,74 Kilometern – über Flexen- und Hochtannbergpass in den Bregenzerwald – erfuhr am Faschinajoch eine Zäsur, markiert durch eine Nachladepause für die Strom-Zwerge. Auch zeigte unser Rallye-Fortwo deutlich bereitwilligeres Rekuperationsverhalten. Bis Bludenz konnte damit, nach Ergänzung von 32 auf 72 Kilometer Restreichweite, sogar auf 110 gesteigert werden. Was als Energiepolster zum Erreichen des Ziels in Gaschurn mehr als ausreichend war. Mit entsprechenden Übungsfortschritten des Co-Piloten im Strom-Fahren und auch Roadbook-Interpretierens wäre sich wohl ein attraktiverer finaler Gesamt­rang als der letzte durchaus ausgegangen.

Nach Österreich kommen die neuen Smart-Elektriker erst in etwa einem Jahr. Der Grund ist nicht nur, dass die erste Produktion bereits ausverkauft ist. Es liegt auch daran, dass hierzulande ausschließlich jene (noch nicht produzierten) Modelle auf den Markt kommen, die serienmäßig mit dem stärksten Schnelllader ausgerüstet sind. Mit 22 kW/h soll die Ladezeit auf bis zu 80 Prozent in 45 Minuten möglich sein.