Von Stefan Pabeschitz

Zürich – Wer hätte gedacht, dass es an der aktuellen S-Klasse besonders viel zu verbessern gäbe? Mercedes hat dennoch beachtliche 6500 Teile gefunden, die man für austauschenswert hielt. Äußerlich sind die Unterschiede mit imposanteren Stoßfängern und größeren Scheinwerfern überschaubar, der technische Sprung ist dagegen gewaltig. Neben den imposanteren Stoßfängern sind die größeren Scheinwerfer mit dem dreiteiligen LED-Fächer das auffälligste Unterscheidungsmerkmal. Im Innenraum fällt das neue Lenkrad auf – der Pralltopf lehnt sich ein wenig am Design seines Ahnen im seligen Strich Acht der 70er-Jahre an.

Auch motorisch wird eine Tradition des Hauses wiedererweckt: Die Reihen-Sechszylinder sind zurück. Außer Anzahl und Anordnung der Töpfe haben die neuen Aggregate allerdings keine Gemeinsamkeiten mit ihren Ahnen. Der Benziner ist mit einem 48 Volt Bordnetz kombiniert und kommt ohne Riemen aus, weil alle Zusatzaggregate elektrisch betrieben werden. Die variablen Nockenwellen werden über Zahnräder gesteuert, womit auch die Steuerkette obsolet wurde. Starter und Lichtmaschine als Anbauteile gibt es ebenfalls nicht mehr – die ersetzt eine zwischen Motor und Getriebe sitzende Starter-Generator-Einheit, die im Fahrbetrieb den Betriebsstrom liefert, bei Bedarf aber in Millisekunden auf E-Motor umschaltet und die Beschleunigung boostet. Das als S 400 mit 367 PS und als S 500 mit 435 PS zum Einsatz kommende Gesamtpaket verschränkt damit erstmals auf diese Art Elektrifizierung und Verbrennungstechnik.

Ebenfalls neu ist der Reihen-Sechszylinder Diesel als S 350d mit 286 PS oder S 400d mit 340 PS, der sich in Sachen Emissionseffizienz statt der Teilelektrifizierung einer hochkomplexen Abgasreinigung bedient. Eine Traditionszahl des Hauses wird mit dem S 560 wiederbelebt. Sie bezeichnet nun den V8, der trotz Reduzierung auf vier Liter Hubraum dank ausgefeilterer Bi-Turbo-Technik gegenüber seinem Vorgänger mit 5,5 Litern Volumen 27 PS an Leistung zugelegt hat. Der Allradantrieb wurde komplett neu konfiguriert, verteilt nun die Kraft variabel von der Hinterachse nach vorne statt wie bisher mittels fixer Aufteilung. Beim S AMG ersetzt eine neue, elektronisch gesteuerte Nasskupplung den bisherigen Wandler im Neungang-Getriebe – was sich in direkterem Ansprechverhalten und rascheren Gangwechseln niederschlägt.

Die bisherige Rollenverteilung in der Premium-Liga mit BMW für sportliche Ambitionen, Audi für Traktion auf allen Oberflächen und Mercedes für opulenten, aber etwas behäbigen Luxus stimmt nach diesem technischen Umbruch in S-Klasse nicht mehr – die Stuttgarter Limousine darf nun verdient in den angestammten Revieren der Mitbewerber wildern. Vor allem der Sechzylinder-Benziner sticht durch auffallende Agilität hervor – aber auch in Sachen Laufruhe und Kraftentfaltung über das ganze Drehzahlband ist seine Performance überzeugend. V8 und AMG punkten zusätzlich mit gewaltigen Kraftreserven bei unbestechlicher Traktion, der Diesel mit bulliger Drehmoment-Entfaltung. Die neuen Tugenden passen gut zum insgesamt leichtfüßigen Gesamteindruck – Mercedes hat dem Zweitonner mit mehr als drei Metern Radstand tatsächlich das Fahrverhalten eines Kompakten anerzogen, dem in allen neuen Motorisierungen flinkes Kurvenräubern ebenso liegt wie komfortables Gleiten.

Vorerst werden alle neuen Modelle ausschließlich mit 4Matic angeboten, beginnend mit dem S 350d ab 103.040 Euro. In den nächsten Monaten wird die Palette auch mit Heckantriebs- und Vierzylinder-Modellen befüllt, ein komplett erneuerter Plug-in-Hybrid ist ebenfalls angekündigt.