Von Gregor Zoller

Rum – Entgegen dem allgemeinen Trend hin zu SUV- und Crossover-Modellen entschied sich Renault mit dem Scénic, dem (kompakten) Family-Van die Treue zu halten. Und das nicht irgendwie, sondern mit einem Außen- und Innendesign, das die 20-jährige Geschichte des Routiniers und Mitbegründers der Kompakt-Van-Klasse in den Hintergrund rückt und den Scénic per Frischzellenkur zum französischen Jüngling werden lässt.

Die Renault-Designer verpassen dem Scénic in seiner vierten Auflage eine markante Außenhülle und schnallen ihm 20-Zoll-Reifen an – ein echter Hingucker. Verstecken muss man sich nicht mit diesem Design, und auch der Abrollkomfort der Reifen erfüllt im Test die Erwartungen. Hie und da ein wenig ruppig, passt das Gefühl in Summe doch zu dem, was der Scénic in erster Linie ist: eine Familienkutsche.

Aber eine durch und durch trendige, auch im Innenraum: So zeugen sowohl die verwendeten Materialien – das Lederlenkrad sei nur als Beispiel genannt – als auch die Verarbeitungsqualität von den gesteigerten Ansprüchen, die Renault in dieses Modell setzt. Das Angebot an Ablageflächen und Stauraum ist überdurchschnittlich, neben dem gekühlten Handschuhfach bietet vor allem die clevere Mittelkonsole Platz für jede Menge Krimskrams und lässt sich noch dazu verschieben, sodass sie Getränkehalter und 12-Volt-Anschluss freigibt. Auch der USB-Anschluss ist in der Untiefen versteckt.

Passend dazu: Der 8,7-Zoll-Hochkant-Touchscreen ist übersichtlich zentral platziert und bietet Zugang zum Multimedia-System R-Link 2. Mitunter sind die Wege in der Bedienung zwar etwas länger, funktional spielt’s jedoch alle Stückerln.

Das Raumangebot in der ersten Sitzreihe ist durch die weit vorgezogene, hohe Frontscheibe enorm, ein Parkschein kann sich wohl in den Weiten der Ablage verlieren. In der zweiten Sitzreihe herrscht hingegen eine gewisse Enge – die Beinfreiheit wird von ausklappbaren Tischen an den Rückseiten der Vordersitze eingeschränkt, die Kopffreiheit durch die niedrige Dachlinie. Und das, obwohl der Scénic gegenüber seinem Vorgänger sogar gewachsen ist.

Aber: Das Platzangebot im Kofferraum ist top, auch die ebene Ladefläche bei umgeklappten Rücksitzen gefällt und gibt ein Ladevolumen von bis zu 1554 Litern frei.

In unserem Testwagen trieb ein Vierzylinder-Turbodiesel mit 110 PS den Scénic an, für den Familientrip gen Adria zweifelsohne eine ausreichende Motorisierung. Auch der Verbrauch kann sich sehen lassen, mit im Schnitt knapp 6 Litern auf 100 Kilometer in unserem Test.

Je nach Lust und Laune lässt der Multisense-Regler zwischen fünf Fahrmodi wählen, von komfortabel und sparsam bis sportlich oder individuell – bei diesem Programm können Lenkung, Motor und Klimaanlage nach eigenen Wünschen eingestellt werden. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Modi fallen dezent aus, dennoch stimmen Ambiente-Licht und verschiedene Displaydesigns auf den jeweiligen Fahrstil ein.

Die Fahrprogramme sind Teil der Topausstattung „­Bose“, die bei uns zum Test vorgefahren ist. Neben der Soundanlage des namhaften Herstellers bringt diese Edition auch LED-Licht, Navi und das Dach in Hochglanz-Schwarz mit sich – quasi das i-Tüpferl für das pfiffige Auftreten des Franzosen.

Verschiedene Helferlein wie der serienmäßige Notbrems­assistent, Müdigkeitserkennung, Spurhaltewarner und einige mehr runden das Paket ab.

Ein Blick auf die Preisliste des Scénic zeigt, dass die getestete „Bose“-Edition inklusive Sonderausstattung um 30.490 Euro zu haben ist. In der Modellpalette finden sich 95-, 110-, 130- und 160-PS-Diesel-Motorisierungen, wahlweise als Handschalter oder als Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe, sowie ein 115- bzw. 130-PS-Benziner.

Unterm Strich können wir zum praktischen Design-Van mit Potenzial zum Familienbomber nur sagen: très chic.