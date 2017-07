Von Lukas Letzner

Ranggen – Seit seiner Markteinführung vor etwas mehr als zwei Jahren hat die Kombi­variante des A-Klasse Coupé – der Mercedes CLA Shooting Brake – die Massen polarisiert. Der Hauptgrund für die Diskussionen ist die deutlich nach hinten abfallende Dachlinie, die dem Schönling aus Stuttgart seinen Auftritt verleiht, aber Nachteile in puncto Platz mit sich bringt. Was man auch davon halten mag: Das Konzept kommt an und so wurde beim letzten Facelift speziell auf den Erhalt der Optik geachtet. Wie das gelungen ist, konnten wir kürzlich in einem Test überprüfen.

Auch wenn sich die Änderungen am Gewand des Schwaben nicht sofort ausmachen lassen, er wirkt dennoch eine Spur schärfer als vor dem Facelift. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir bei unserem Test auf das Topmodell – den CLA 250 Sport 4Matic – zurückgreifen durften. Also schnell rein ins Vergnügen!

Wenn man sich in den Fahrersitz fallen lässt, hat man das Gefühl, nur wenige Zentimeter über dem Asphalt zu schweben. Die neuen Sitzbezüge, Farben und Zierelemente sorgen für frischen Wind, das 8-Zoll-Tablett der Mittelkonsole ist jetzt deutlich schlanker, und die Grafiken der Instrumente wurden neu gezeichnet. Über Platzmangel darf man sich übrigens nicht beklagen. Zumindest in der ersten Reihe geht es sehr komfortabel zu. In der zweiten Reihe nimmt man aber ab 185 Zentimetern Körpergröße mit dem Dach Kontakt auf. Mit den 495 Litern Stauraum, die der sportive Benz zur Verfügung stellt, sollte man eigentlich ein Auskommen finden. Wenn nicht, dann lässt sich das Volumen auf 1354 Liter erweitern.

Ein deutliches Röhren des Vierzylinders quittiert den Druck auf den Startknopf. Bei Bedarf lässt der Schönling 218 Pferde antraben und wuchtet ein sattes Drehmoment von 350 Nm auf die Kurbelwelle. Über einen Mangel an Leistung darf man sich also nicht beklagen. Während man Sportmodus zwar die volle Bandbreite der Stuttgarter Gesangskunst genießen kann, geht die Automatik äußerst rührig ans Werk. Im Comfort-Modus rollt man deutlich gelassener, aber nicht weniger zügig durch die Gegend. Wie auch immer, der CLA mag sportlich und entspannt gleichermaßen. Wer den Lifestyle-Sportler auf Daue­r genießen möchte, der muss mindestens 32.732 Euro auf der hohen Kante haben.