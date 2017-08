Jois – Seit einigen Jahren zählt der österreichische Automarkt zu den herausragendsten, wenn es um Seat geht. Die VW-Tochtermarke hat einen Marktanteil von rund fünf Prozent – obwohl sich die Iberer bis vor Kurzem bei den modernen Themen Allrad und Sport Utility Vehicles sehr zurückgehalten haben. Zwar stattete Seat die ein oder andere Modellreihe mit 4WD aus, etwa den schon eingestellten Altea oder den Van Alhambra, doch mit einem eigenen Sport Utility Vehicle ließen sich die Spanier Zeit. Erst mit dem Ateca im Vorjahr gab es den lang erwarteten Paukenschlag, ein (sub-)kompaktes SUV, etwas kleiner als der Tiguan, aber etwas größer als der vom Markt verschwindende Yeti. Das Modell stieß sofort auf eine große Nachfrage, die Produktion kann bisher nicht mit dem Kundenandrang Schritt halten. Etwa sechs Monate Wartezeit sind derzeit zu akzeptieren, bedauert Seat-Austria-Geschäftsführer Wolfgang Wurm anlässlich der Vorstellung neuer Seat-Modelle im burgenländischen Jois. Am Neusiedler See verwies er auf die neue Ausstattungsvariante FR für den Ateca, die die bisher erhältlichen Niveaus Reference, Style und Xcellence ergänzt. FR richtet sich an Fahrer, die eine sportliche Optik zu schätzen wissen, was sich etwa in der Dachreling und den Fensterrahmen (in Schwarz) niederschlägt. Ebenso neu im Ateca-Angebot ist der 190 PS starke Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner.

Ganz neu am Markt ist der Kleinwagen Ibiza, dessen Plattformwechsel (auf MQB-A0) mehr Raumangebot, mehr Fahrdynamik und mehr Fahrkomfort mit sich bringt, wie eine kurze Fahrprobe in der westpannonischen Tiefebene an den Tag brachte. Gleichermaßen frisch ist der überarbeitete Leon Cupra, dessen 300 PS starke ST-Variante nun mit einem Allradantrieb bestückt ist. Unser Eindruck: Das Zusatzgewicht schadet der Fahrdynamik keineswegs, dafür dient der 4WD der Traktion. (hösch)