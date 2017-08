Stuttgart – Beim Porsche Cayenne Diesel 3 Liter ist eine unzulässige Abschalteinrichtung für die Reinigung von Abgasen festgestellt worden. Daraufhin wurde in Deutschland ein Zulassungsstopp verhängt. Dieser gelte auch in Österreich, hieß es am Dienstag auf Anfrage der APA im Verkehrsministerium.

Porsche muss nun europaweit 21.500 Fahrzeuge in die Werkstatt zurückrufen und mit einer neuen Software ausstatten. Davon sind in Österreich 427 Fahrzeuge betroffen, sagte ein Sprecher von Porsche Österreich zur APA. Ab Herbst, sobald die neue Software vom deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) genehmigt sei, werden die Fahrzeuge in die Werkstatt gerufen und die Software ergänzt. Das Update werde „weniger als eine Stunde“ dauern. (APA)