Von Stefan Pabeschitz

Paris – Ist es wirklich schon 34 Jahre her, dass die erste Generation von Micras auszog, um die Herzen von Maturantinnen, Stewardessen und Friseusen im Sturm zu erobern? Stolze 32.000-mal verkaufte sich der nach einem seiner Sondermodelle bis heute oft liebevoll „Mouse“ genannte Winzlin­g in Österreich – etw­a so oft wie die folgenden­ drei Generatione­n zusammen. Die jahrzehntelange Talfahrt der Absatzkurve ist einem eher glücklosen Design geschuldet, mit dem sich die Nachfolger seriell infizier­t hatte­n.

Mit der nunmehrigen Generation fünf ist das vorüber, die ist unbestritten dynamisc­h und jugendlich gezeichnet, hat dazu mit beinahe vier Metern Länge den Sprung ins nächsthöhere Segment geschafft. Sie steht auch Männern ausgezeichnet, verfügt über büschelweise digitaler Features und nunmehr auch über den Motor, den – zumindest der Erwartungshaltung von Nissan nach – die Mehrheit der Kunden haben möchte. Im korrekten Konzern-Sprech ist er ein so genanntes Allianz-Aggregat, stammt also aus dem Technik-Pool von Renault-Nissan. Derzeit befeuert er etwa den ebenfalls aus diesem Fundus schöpfenden Smart und kommt auch bei Dacia zum Einsatz. In einem Nissan war der Dreizylinder ohne Turbo-Beatmung bisher noch nicht verbaut, er feiert im Micra mit 71 PS also seine Markenpremiere.

Technisch verlässt er sich auf die im Turbozeitalter zugunsten der Direkteinspritzung etwas ins Hintertreffen geratene Saugrohr-Einspritzung. Dank des Entstehens einer Gassäule im Ansaugtrakt je Arbeits-Kreislauf verbessern sich bei dieser Lösung Drehmoment und Ansprechverhalten bei niedrigen Touren. Dieser Bereich ist merkbar die beste Disziplin des 1-Liter-Aggregats, beim Herumwuseln im Stadtverkehr gibt es sich vom Stand weg spritzig, nimmt ohne hochtouriges Fahren willig den nächsten Gang an und hat auch am Kurvenausgang noch genug Schub. Für den City-Betrieb eignet es sich damit hervorragend, während ihm für lange Überlandfahrten oder Bergauf-Passagen schlichtweg Hubraum und Schmalz abgehen. Überholmanöver auf der Bundesstraße wollen etwa gut geplant und überlegt sein, denn im oberen Drehzahlbereich hat der Motor nur noch wenig nachzulegen. Artgerecht angewendet glänzt er dafür aber mit erfreulichen Verbrauchswerten. Selbst wenn er das Datenblatt-Versprechen von 4,6 Litern je hundert Kilometer in der Praxis nicht ganz erfüllen kann – ein Liter mehr ist immer noch ein absolut vernünftiger Wert. Im traditionell Diesel-resistenten Kleinwagen-Segment erwartet Nissan für den Micra überhaupt nur einen Selbstzünder-Anteil von etwa fünf Prozent, 35 Prozent dürfte der 0,9-Liter-Turbo-Benziner mit 90 PS und doch etwas mehr Pfeffer überzeugen, etwa 60 Prozent der Käufer werden den nunmehr nachgereichten solide-braven Saug-Motor wählen. Bestellbar ist Nissans kleiner Kompakter mit diesem Motor ab sofort, der Angebotspreis in der Basisausstattung Visia beträgt 11.990 Euro.