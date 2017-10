Sindelfingen – Das Auto kann nicht mehr nur Handys integrieren, es mutiert zum rollenden Smartphone selbst. Dieses Instruments zur permanenten Vernetzung bedienen sich alle Hersteller, ebenso wie sie die Entwicklungen zur Elektrisierung und zur Fahrautomatisierung vorantreiben – und das soll erst der Anfang sein.

Einen konkreten Ausblick auf die (nahe?) digitalisierte Zukunft der automobilen Mobilität – vor allem in urbanen Gebieten – liefert Smart jetzt anhand eines Konzept-Elektrofahrzeugs namens Smart Vision EQ. Auf Basis des Fortwo kreierten die Stuttgarter ein so gut wie kugelförmiges Gefährt mit nach oben aufschwenkenden Türen. Räder sind dran. Was aber im Interieur fehlt, sind sämtliche gewohnten Bedienelemente eines Autos: Lenkrad, Pedale, Schalter, Tasten, Regler, Knöpfe und so weiter. Was einzig bleibt, sind einige Halterungen und eine versenkbare Mittelkonsole. Fast müßig ist es zu erwähnen, dass sich anstelle von Anzeigen ein Display übers Armaturenbord erstreckt und dass die Scheiben der Türen – transparente – Bildschirme sind. Auch Außenspiegel muss man nicht suchen. Man mutiert ohnehin zum Passagier, kann die Hände in den Schoß legen oder Botschaften via Screens aussenden.

Taktil sind die Bildschirme aber nicht. Denn die smarte Autovision wird übers Smartphone gesteuert – und doch: Sie fährt voll automatisiert, ohne Fahrer. In diesen dazu auch noch autonom kommunizierenden Prototyp gepackt hat Smart den aktuellen Entwicklungsstand der Fahrautomatisierungs-Technologie des Daimler-Konzerns – künstliche Intelligenz – und dazu sämtliche bisher gesammelten Erfahrungen der Antriebselektrisierung. Denn man geht bei Daimler davon aus, dass sich die individuelle Mobilität bis 2030 grundlegend verändert haben wird (wobei man die Abschaffung individueller Fortbewegung mit motorisierten Fahrzeugen strikt zurückweist). Was zum Teil bereits im Begriff ist, sich zu verändern, ist der Auto-Besitz, zumindest im städtischen Bereich nimmt der Trend zum Teilen eines fahrbaren Untersatzes – Carsharing – zu. Da kommen die Erfahrungen der smarten Autovermieter – Car2Go – ins Spiel.

Live zu sehen sein, wird die smarte Elektro-Kugel auf der IAA in Frankfurt. Einen Serienstart-Termin hat Smart allerdings – noch? – nicht genannt. (bkh)