Innsbruck, Rum – Noch ist fraglich, wie sich die diversen Öko- und Umtauschprämien verschiedener Marken in Österreich auswirken werden, manche Hersteller und Händler hoffen aber insgeheim, dass sich alternative Antriebe endlich durchsetzen. Dazu zählt auch Erdgas – und hier sticht wie in der Vergangenheit das Bundesland Tirol hervor. Selbiges gilt für die Marke Fiat, Ähnliches für den Rumer Autohändler Lüftner. In den ersten sieben Monaten wurde fast die Hälfte aller neuen österreichischen Erdgasautos in Tirol zugelassen – maßgeblich dafür verantwortlich ist Fiat Lüftner. Das Autohaus lieferte ein Viertel aller in Österreich neuzugelassenen Erdgasmodelle aus. „Wir sind mit Erdgasfahrzeugen schon im letzten Jahr erfolgreich gewesen, durch die aktuelle Dieselthematik und die daraus resultierende Verunsicherung merken wir zusätzlichen Rückenwind“, bemerkt dazu Geschäftsführer Harald Nössig. Allerdings: Verglichen mit Benzin- und Dieselautos befindet sich Erdgas weiterhin in der Nische. (TT)