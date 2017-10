Wrzesnia – Knapp zwei Jahre lang war es die größte Baustelle Europas nach der des Berliner Flughafens. Aber im Gegensatz zu dem ist Volkswagens neues Crafter-Werk punktgenau in Betrieb gegangen. 380.000 Quadratmeter Fertigungs- und Logistik-Hallen auf einem Gelände von 220 Hektar. Allein, um das Regenwasser von dieser Menge an Dachflächen abzuleiten, war ein Rohrsystem in Ausmaß einer städtischen Kanalisation notwendig – und ein eigenes Überschwemmunsbecken, wo es gesammelt wird. Seit September vergangenen Jahres läuft die Serienproduktion der zweiten Generation von Volkswagens Profi-Lieferwagen und -Kleinlaster Crafter, derzeit im 2-Schicht- Betrieb mit einem Ausstoß von etwa 250 Fahrzeugen pro Tag.

Außergewöhnlich an dieser neuen Fabrik sind Logistik und Fertigungstechnik. Das In-time-Management in der Zulieferung macht ein großes Eigenlager obsolet. Karosserieteile aus dem nahen Stanzwerk, das eine spanische Partnerfirma betreibt, sind in etwa in 15 bis 30 Minuten vor Ort – was bedeutet: bereits im Produktionslauf. Die interne Werkslogistik ist an DHL ausgelagert – die derzeit etwa 3000 VW-Mitarbeiter sind damit sämtlich auf Produktion und Verwaltung konzentriert.

Im 92.000 Quadratmeter großen Karosseriebau sind an die 500 Roboter im Einsatz, vielfach mit Multifunktionsarmen, andere tauschen bei einzelnen Arbeitsprozessen sekundenschnell zwischen Greif- und Schweiß-Arm. Die Blechteile für Rahmen und Außenhaut werden nicht nur geschweißt, sondern auch geklebt, gestanzt und gefalzt. Mindestens 5000 Schweißpunkte, 100 Meter Klebeverbindungen, 10,6 Meter Laser-schweißnähte und 312 Meter Abdichtungen werden an einer Karosserie angebracht – an bis zu 387 Stück täglich, wenn demnächst der 3-Schicht-Betrieb anfährt.

Liegt das Verhältnis von Automatisierung und menschlichem Zutun in der Karosseriefertigung bei 80:20, läuft es in der Montage umgekehrt: Nur drei Prozent der dort in sieben Stunden ablaufenden 120 Arbeitsprozesse werden von Robotern erledigt, der Rest ist Handarbeit. Nach 15 Stunden in der hochmodernen und nach ökologischen Anforderungen aufgebauten Lackiererei werden die Rohkarossen in sieben Montage-Linien komplettiert, wobei die „Hochzeit“, also das Zusammenführen von Chassis und Antriebsstrang, als einer der letzten Schritte vollzogen wird. Auf 6,5 Kilometern Fertigungs- und Montage-Straßen werden 69 Karosserie-Derivate des Crafter mit drei verschiedenen Antriebsarten – Vorder-, Hinter- oder Allrad – hergestellt. Jedes einzelne Fahrzeug wird dabei über seine gesamte Entstehung elektronisch geführt, fährt lautlos mit Liften und auf Bändern zum nächsten Montage-Platz, wo die nächsten Teile warten. Irrtümer sind praktisch ausgeschlossen: Jedes Auto begleitet eine „Blackbox“, die seinen Bauplan enthält und die Montage-Schritte aufzeichnet, dazu bekommen die Mitarbeiter Arbeitsanweisungen via Bildschirm eingespielt. Und wenn das alles nicht reichen sollte – auch in der modernsten Automobilfabrik der Welt ist zur Not ein Bauplan in Papierversion zur Hand. (pabs)