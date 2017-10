Sie haben den neuen Cayenne vorgestellt, aber keinen Hinweis auf einen Diesel gegeben – wird das Thema totgeschwiegen?

Michael Steiner: Wir schweigen den Diesel nicht tot. Technisch ist die Plattform für den Diesel vorbereitet, wir haben aber noch keine finale Entscheidung getroffen. Für uns spielen die weltweiten Märkte eine große Rolle, darunter die USA und China. Hier dominieren die Ottomotoren klar.

Der Cayenne hat Porsche geholfen, die Absatzzahlen zu erhöhen. Nun aber sind Panamera und Macan da – verliert der Cayenne an Bedeutung für die Marke?

Steiner: Absolut ist der Cayenne sehr erfolgreich und der Absatz ist über all die Jahre gewachsen. Wenn Sie das relativ zum Produkt-Portfolio sehen, haben Sie allerdings Recht – denn mit jeder Hinzufügung einer neuen Baureihe wird der Gesamtkuchen größer und damit der relative Anteil des Cayenne insgesamt kleiner. Bei der Einführung des Cayenne hatten wir drei Baureihen, inzwischen haben wir fünf. Wir sind aber sehr zufrieden mit dem Cayenne, er ist eine verlässliche Konstante in unserem Angebot.

Der Cayenne steht auf einer Plattform, die konzernintern auch von anderen genutzt wird: Der Q7 von Audi ist schon da, der Touareg von VW kommt noch, den Bentayga von Bentley gibt es schon, der Urus von Lamborghini ist angekündigt – wird das dem Cayenne schaden?

Steiner: In dem Preissegment, in dem wir unterwegs sind, haben wir ganz klar die Nase vorn. Die Plattform bietet viele Möglichkeiten.

Was war für Sie die größte Herausforderung beim neuen Cayenne?

Steiner: Ein ganz großes Thema war sicher die Digitalisierung in Verbindung mit neuen Bedienkonzepten. Hier hat sich die Frage gestellt, was man auf den Displays darstellen kann. Ich bin froh, dass wir in unserem SUV das komplette Technologie-Portfolio einbringen konnten. Wir sind Stand heute und verglichen mit dem Wettbewerb diesbezüglich sicherlich am mutigsten und fortschrittlichsten. Ein zweites Thema war die Sportlichkeit. Wir haben uns umfänglich überlegt: Was können wir beim Fahrwerk noch tun, um das Produkt noch sportlicher zu machen, ohne an Komfort zu verlieren? Wir haben sehr viel investiert in das Fahrwerk – etwa in die elektrische Wankstabilisierung und in die Hinterachslenkung sowie die Dreikammer-Luftfederung. Wir haben das Fahrzeug etwas flacher gemacht, um den Schwerpunkt abzusenken.

Wankstabilisierung und Hinterachslenkung sind Komponenten, die auch Mitbewerber anbieten …

Steiner: … aber unser Anspruch ist schon: maximale Präzision und Reaktion, sei es bei der Lenkung, bei der Bremse, bei der Gasannahme. So ein Gesamtpaket gibt es beim Wettbewerb nicht.

Warum haben Sie erneut auf ein Head-up-Display (HuD) verzichtet?

Steiner: Da sind wir intensiv in der Diskussion. Umso besser die HuDs werden – mehr Informationen, mehr Projektionsfläche –, umso mehr wird diese Technologie für uns zu einer nutzstiftenden Anzeige. Wir schließen ein HuD nicht dauerhaft aus. Wir sind nur der Meinung, dass man nicht immer der Erste sein muss.

Beim Cayenne gibt es eine neue Bremse – worum handelt es sich dabei?

Steiner: Wir haben hier eine Weltneuheit geschaffen mit einer Wolframkarbidbeschichtung. Bisher nutzten wir eine Graugussbremse als klassische Technologie und die Keramikbremse. Diese ist sehr leicht, sehr standfest, sehr temperaturstabil, hat aber einen kleinen Nachteil, was die Kosten betrifft. Der Hauptnachteil der Graugussbremse ist die Temperaturempfindlichkeit – sie wird schnell heiß. Wir haben uns überlegt, wie wir eine Graugussbremse beschichten können, damit sie weniger abreibt und einen großen Temperaturbereich abdeckt. Genau das gelingt uns mit der Wolframkarbidbeschichtung.

Das Gespräch führte Markus Höscheler