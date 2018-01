Las Vegas — Wenig überraschend versuchen immer mehr etablierte Autohersteller, ihre Botschaften auf der jährlich Anfang Jänner stattfindenden Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas unterzubringen. Toyota, Mercedes, Audi sind hier vertreten — aber nicht nur sie. Manch Start-up-Unternehmen nützt das Umfeld für eine perfekte Inszenierung, in diesem Fall ist es Byton: Der Name ist angelsächsisch, das Unternehmen allerdings chinesisch. Und damit ist die Fahrtrichtung klar, die das in Las Vegas vorgestellte Concept Car vorgibt. Es handelt sich um ein reines Elektroauto, natürlich im zeitgemäßen SUV-Kleid, und mit Fokus auf Vernetzung durch und durch. Am besten symbolisiert dies ein Display, das den Armaturenträger mit einer Länge von 125 Zentimetern und einer Breite von 25 Zentimetern dominiert. Mit drei weiteren Displays ist der 4,85 Meter lange Entwurf ausgestattet — entsprechend vielgestaltig zeigt sich das Bedienungssystem. Byton spricht hier von Voice Control, Touch Control, Gesichtserkennung, Gestensteuerung. „Wir haben das erste Premium-Elektrofahrzeug mit einem günstigen Preis entwickelt, das die Ansprüche an das erste oder einzige Auto im Haushalt erfüllt", erklärt Byton-Mitgründer Daniel Kirchert. Mit einem ersten Serienfahrzeug rechnet Byton im nächsten Jahr, wobei zunächst der chinesische Markt bearbeitet werden soll. Später folgen die USA und einige europäische Länder — außerdem will Byton nach dem SUV auch eine Limousine und eine Art Van auf den Markt bringen. Was den Vorreiter — eben das Sport Utility Vehicle — betrifft, sind zwei E-Varianten vorgesehen, eine mit Hinterradantrieb, 71-kWh-Akku und 400 km Reichweite sowie eine mit Allradsystem, 95-kWh-Speicher und 520 km Reichweite. (hösch)