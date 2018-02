Innsbruck – Eine Erfolgsgeschichte erhält eine zukunftsträchtige Fortsetzung: Dem jahrelangen Tesla-Hype in der Medienwelt zum Trotz war es der Leaf von Nissan, der als das weltweit am meisten nachgefragte Elektroauto der Welt gilt. Von der ersten Generation konnte der japanische Hersteller nicht ganz 300.000 Stück (1250 davon in Österreich) verkaufen, und das seit 2011.

Auch was den Nachfolger betrifft, sind die ersten Zahlen mehr als erbaulich für Hersteller, Importeur und beteiligte Händler: Allein in Österreich gibt es bis dato 640 Vorbestellungen – mit Auslieferungen ist ab März zu rechnen. Die Käufer kommen dabei in den Genuss eines völlig neuen Designs, denn die Formensprache ist weitaus dynamischer ausgefallen als beim Vorgängermodell. Außerdem können sie sich über einen erstarkten Elektromotor freuen – immerhin 150 PS weist das Datenblatt aus. Zusätzlich stemmt das Aggregat ein maximales Drehmoment von 320 Newtonmetern. Die Energie holt sich das Triebwerk von einem Lithium-Ionen-Akku, der über eine Kapazität von 40 Kilowattstunden verfügt. Damit ist ein Sprint von null auf 100 km/h in 7,9 Sekunden möglich, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 144 km/h. Die Reichweite hängt von der gewählten Ausstattung und vom gewählten Prüfzyklus ab. Das veraltete NEFZ-Prozedere ergibt 378 Kilometer, das neuere WLTP (siehe auch Bericht unten) weist zwischen 270 und 285 Kilometer aus.

Das 4,49 Meter lange, 1,79 Meter breite und 1,53 Meter hohe Fahrzeug bietet einen Kofferraum mit 385 bis 435 Litern an (abhängig von der Verwendung des Kofferraumdeckels und von der gewählten Ausstattung) und wiegt 1,6 Tonnen. Was die Ausrüstung betrifft, kann der Kunde zwischen vier Niveaus wählen. Mit Visia beginnt das Angebot, hier ab 32.950 Euro – es inkludiert Halogenscheinwerfer, 16-Zoll-Stahlfelgen, Licht- und Regensensoren, einen Spurhalteassistenten, einen Berganfahrassistenten, einen Radio-CD-Player mit vier Lautsprechern, ein Sieben-Zoll-Display und eine Klimaanlage. Acenta, erhältlich ab 34.200 Euro, enthält 16-Zoll-Alufelgen, einen adaptiven Tempomaten, ein Multi­media-Display mit Navigation und sechs Lautsprechern.

N-Connecta (ab 36.000 Eur­o) ist mit einem Around-View-Monitor versehen, Tekn­a (ab 38.300 Euro) strahlt mit LED-Scheinwerfern. (hösch)