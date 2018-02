Wolfsburg — VW will sein Händlernetz straffen und die Kosten für das Geschäft in den Autohäusern kräftig senken. Ob und wie viele Händlerbetriebe wegfallen, ist offen, erklärte Generalimporteur Porsche Austria im Herbst. VW will erst mit den Betroffenen sprechen. In Österreich werden mit 1. Quartal 2018 die Verträge mit den Händlern gekündigt und neu aufgesetzt. Derzeit hat VW 109 Händler in Österreich.

Profitabilität und Effizienz ließen sich im Schnitt um zehn Prozent steigern, erklärte dazu VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. Als Beispiel führte er schnellere Werkstattdurchgänge an: Mit Hilfe von neuer IT könnten 60 bis 70 Prozent der Zeit eingespart werden. VW will den Händlern nicht mehr vorschreiben, wie viele Menschen sie beschäftigen müssen. Autohäuser könnten so auch die Belegschaft verkleinern. Die Rendite der Autohäuser soll sich ebenfalls um zwei Prozent erhöhen. (TT)