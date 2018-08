Innsbruck – Nicht nur der Sommer ist heiß, auch die Autobranche erhitzt sich. Bei den Neuzulassungen wies die Statistik für den abgelaufenen Juli 31.476 Einheiten aus – ein Zuwachs von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres gab es mit 224.337 Pkw-Neuzulassungen ein Plus von 4,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum von 2017.

Auffällig ist dabei natürlich die Dominanz der VW-Konzern-Marken. Ungebrochen an erster Stelle befindet sich Volkswagen selbst mit einem Marktanteil von 17,8 Prozent. An zweiter Stelle hat sich Škoda mit 7,5 Prozent eingenistet, gefolgt von Seat mit 6,2 Prozent. Auf den weiteren Rängen sind Opel (5,7 Prozent), Renault (5,6 Prozent), Ford (5,5 Prozent), BMW (5,0 Prozent), Hyundai (4,6 Prozent), Audi (4,5 Prozent) und Fiat (4,3 Prozent) zu finden. Nicht in den Top Ten vertreten ist Daimler/Mercedes, auch wenn die Schwaben global im Premiumsektor deutlich vor BMW und Audi die Pole-Position besetzen.

Weitere Besonderheiten: Der Dieselanteil hat sich im Beobachtungszeitraum von 51,0 auf 41,6 Prozent gesenkt, die Elektromotoren nahmen um 0,1 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent zu – und bei den Erdgasmodellen gab es einen Sprung von 214 auf 535 Einheiten (Marktanteil insgesamt: bescheidene 0,2 Prozent).

Noch mehr Dynamik als der österreichische Handel strahlt der Tiroler Automarkt aus: Allein im Juli gab es 2932 Neuzulassungen, im Vorjahresmonat waren es noch 2496 Einheiten. Damit verstärkt sich der Jahrestrend: Von Jänner bis Juli verzeichnete Statistik Austria 21.998 Neuzulassungen – das sind 14,09 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten des Jahres 2017.

Abgesehen vom Marktanteil des Spitzenreiters Volkswagen (23,03 Prozent) gibt es deutliche Unterschiede zu den österreichweit erzielten Marktanteilen: Fia­t ist mit respektablen 10,2 Prozent bereits am zweiten Platz zu finden, Škoda belegt hier erst den dritten Platz mit 6,66 Prozent. Mercedes schaffte es in Tirol auf Rang sieben (4,23 Prozent), ganz knapp vor BMW (4,15 Prozent). Audi liegt hier vor den beiden Rivalen auf Platz sechs (4,26 Prozent). Beachtlich ist zudem das Abschneiden von Dacia: Mit 811 Neuzulassungen und einem Marktanteil von 3,69 Prozent belegt die Marke den zehnten Platz – und liegt damit vor dem Mutterlabel Renault (14. Stelle, 529 Neuzulassungen, 2,4 Prozent Marktanteil). (hösch)