Von Markus Höscheler

Ingolstadt – Das Sorgen-Portfolio des Elon Musk wird größer: Der Tesla-Chef hat mit Produktions-Wirrnissen rund um das stark nachgefragte Model 3, mit aufsichtsbehördlichen Nachforschungen rund um die Ankündigung eines Börsen-Rückzugs des Unternehmens und mit einer Zunahme an elektrisch fahrenden Rivalen zu kämpfen. Tesla war ein entscheidender Schrittmacher bei der Etablierung von Batterieautos, die Konkurrenz jagt ihn nun unerbittlich in verschiedenen Marktsegmenten. Hyundai und Kia bringen sich mit Kona Elektro und Niro EV im (sub-)kompakten Bereich in Stellung, in der Oberklasse hat Jaguar den I-Pace bereits lanciert und Mercedes den EQC angekündigt. Noch bevor die Schwaben den Marktstart feiern können, lässt aber Audi den lang erwarteten e-tron vom Kabel.

Dabei handelt es sich um ein 4,9 Meter langes, 1,94 Meter breites und 1,62 Meter hohes Sport Utility Vehicle, das ohne Verbrennungsmotoren auskommen muss. Als Antriebsaggregate fungieren stattdessen zwei Elektromotoren, die mit einer maximalen Systemleistung von 300 Kilowatt und einem maximalen Systemdrehmoment von 664 Newtonmetern arbeiten. Beide Achsen werden mit Energie versorgt, und das nicht zu knapp: Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt in 5,7 Sekunden. Um allzu sorglosen Umgang mit dem Energie-Reservoir zu unterbinden, erlaubt die Software eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Der eingebaute Lithium-Ionen-Speicher kann mit einer Kapazität von 95 Kilowattstunden aufwarten – was nach dem WLTP-Zyklus eine Normreichweite von mehr als 400 Kilometern ergibt.

Ein wichtiges Thema bei einem so großen Akku ist natürlich das Laden. Mit dem Standard CCS (Combined Charging System) kann der künftige e-tron-Nutzer an Schnellladesäulen mit bis zu 150 kW Gleichstrom laden – ein ausgeklügeltes Thermomanagement bei der Batterie ermöglicht das. Allerdings ist dafür der Ausbau eines Schnellladenetzes entlang von Hauptverkehrsachsen erforderlich – genau das strebt Audi in Kooperation mit dem Ionity-Netz in naher Zukunft an: Bereits Ende 2018 sollen 200 solcher High-Po­wer-Charging-Stationen (HPC) mit bis zu sechs Ladepunkten europaweit funktionieren, bis 2020 sind insgesamt 400 Standorte (in je 120 Kilometern Entfernung) geplant. Das Laden zuhause lasst sich serienmäßig mit bis zu 11 kW, mit einem zweiten Gleichrichter mit bis zu 22 kW bewerkstelligen.

Die elektrische Komponente ist vielleicht vordergründig die aufregendste beim neuen e-tron – es sollten jedoch nicht die weiteren Vorzüge vergessen werden, die Audis erstes Serien-Elektroauto mit sich bringt. Beeindruckend ist etwa das Raumangebot für die Insassen und das Gepäck: Allein der Kofferraum fasst 660 Liter. Dazu gesellen sich technische Innovationen wie der Ersatz der Außenspiegel durch Kamera- und Bildschirmsysteme – was aerodynamisch ein Gewinn ist, sicherheitstechnisch kein Nachteil. Eine Sitzprobe im e-tron vor wenigen Wochen in Ingolstadt überzeugte uns auf Anhieb.

Mit den ersten Auslieferungen des in Brüssel gefertigten e-tron rechnet Audi Ende dieses Jahres, der Basispreis beträgt in Österreich 82.000 Euro.