Von Markus Höscheler

Obsteig – Im Baustellenmanagement ist die Groupe PSA versiert. Vor einigen Jahren musste sich das Unternehmen aus den roten Zahlen hieven. Das tat es, indem es Werksschließungen und Baureiheneinstellungen in Kauf nahm. Die Wende ist schon längst geschafft, an Hürden gibt es gleichwohl keinen Mangel. Es gilt, der Submarke DS neuen Schub zu verleihen, Citroën mit einer neuen Aufgabe zu betrauen und die hinzugekaufte Tochtermarke Opel nachhaltig profitabel zu machen. Die Richtung, so viel lässt sich jetzt schon sagen, passt allemal. Das liegt auch und vor allem an der technischen Basis, an dem Baukastensystem EMP2. Darauf basieren Modelle sonder Zahl innerhalb der Groupe PSA – und es werden fast im Monatstakt mehr.

Einer der frischesten Nutznießer von EMP2 ist der Rifter. Vom Namen her gibt es keinen Vorgänger, vom Konzept her aber schon: den Partner. Der hat der Bezeichnung nach ein Ende gefunden. Die Idee, möglichst viel Innenraum innerhalb kompakter Dimensionen zu offerieren, ist aber geblieben. Solche als Hochdachkombis gehandelten Modelle, abgeleitet zumeist von kleinen Transportern aus dem Nutzfahrzeugbereich, zählen zu den Spezialitäten französischer Hersteller. Der Rifter demonstriert diese Kernkompetenz aufs Neue. Es ist beachtlich, welches Raumangebot sich in einem Wagen mit einer bloßen Länge von 4,4 Metern eröffnen kann.

In dem vom Hersteller zur Verfügung gestellten Testwagen freuten wir uns über fünf Einzelsitze mit üppigen Freiheiten für Beine, Schultern und Köpfe. Um sich hier Platz zu verschaffen, braucht es keine Ellbogentechnik. Überhaupt geht beim Rifter vieles leicht von der Hand, etwa das Öffnen der praktischen Schiebetüren, um sich den Zugang zur zweiten Reihe zu erstreiten. Die ausladend nach oben schwingende Heckklappe wird von Gasdruckfedern unterstützt – und macht den Weg frei zu einem Ladeabteil, das unter der langen und breiten Hut­ablage 775 Liter Stauraum bereitstellt. Damit eröffnen sich Fahrten zum Möbelhaus, zu Rodelstrecken oder zu fernen Campingplätzen. Dank höchstvariabler Sitzgestaltung in der zweiten Reihe lässt sich der Kofferraum bis auf nahezu umzugstaugliche drei Kubikmeter erweitern. Dabei handelt es sich hier wohlgemerkt um die Basislänge – eine Langversion mit 4,75 Metern macht sogar dem schon länger angebotenen Traveller Konkurrenz.

Die dreidimensionalen Qualitäten sind vorzüglich, aber sie sind nicht die einzigen. Die Kombination eines 130 PS starken 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbodiesels mit einer Achtgangautomatik ist geglückt, das i-Cockpit wirkt im Verbund mit dem acht Zoll großen Touchscreen sehr hochwertig. Zudem ist der Rifter in der GT-Line-Ausstattung recht großzügig versehen, was Fahrerassistenzsysteme anbelangt. Tolerieren muss man allenfalls eine leichtgängige, indirekte Lenkung (Geschmackssache), eine fehlende Memoryfunktion für die Bluetooth-Audiostreaming-Funktion (erfordert bei jedem Motorneustart ein paar Touchscreen-Manöver) und die eher straffe Fahrwerks­ausrichtung.

Dass dafür wenigstens 31.800 Euro zu entrichten sind, überrascht eher nicht. Der Einstiegspreis (110-PS-Benziner, 75-PS-Diesel) beträgt dagegen 22.700 Euro, verknüpft mit der Basisausstattung Allure.