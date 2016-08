Innsbruck – Das Fahrerlebnis ist eines, wie wir es schon lange nicht mehr hatten: Leiterrahmen und Blattfedern, Standardausrüstung des Nissan Cabstar, sind selbst bei leichten Nutzfahrzeugen nicht mehr so häufig anzutreffen, umso härter empfanden wir die Abstimmung im Testwagen, den der Hersteller mit einem Kipper-Aufbau versah. Für den ist eine Kabelfernbedienung verantwortlich, der sich in der Fahrkabine hinter dem Sitz befindet. Auf den ersten Blick ist die Bedienung selbsterklärend, ein zweiter ist dennoch anzuraten: Auf dem Kipper befinden sich zahlreiche Warnungen, um ja niemanden und nichts zu gefährden, etwa mit herausfallendem Schüttgut.

Die Kipper-Konfiguration und die Fahrwerkskonstruktion sind nicht die einzigen Details, die dem NT400 Cabstar im Nutzfahrzeugangebot von Nissan ein Alleinstellungsmerkmal verleihen. Es ist auch das Design der Fahrerkabine selbst, deren eckige Ausführung und hoher Aufbau an viel größere Lkw-Sorten denken lassen. Es verwundert sogar manchmal, dass es sich bei dem Modell um eines handelt, das sich mit gewöhnlichem Pkw-Führerschein (B) lenken lässt, ohne mit Gesetzeshütern in Konflikt zu geraten. Die werden auch in Sachen Geschwindigkeitsverhalten wenig zu tun haben: Der 2,5-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel ist zwar kraftvoll, aber nicht auf Sprint ausgelegt. Das Höchsttempo erreicht der Cabstar mit 138 km/h.

Nissan bietet sein Nutzfahrzeug in verschiedenen Variationen an. Es beginnt mit drei Aufbauvarianten (Fahrgestell Pro, Pritsche Pro, Drei-Seiten-Kipper-Pro), setzt sich fort mit drei Radständen (2500, 2900 und 3400 Millimeter) und drei Leistungsstufen (122, 136 und 146 PS). Seinen Abschluss findet das Cabstar-Offert mit der Version 45.15, die ein Gesamtgewicht von 4,5 Tonnen zulässt. Das Cabstar-Preisgefüge legt los mit 24.500 Euro netto, den günstigsten Drei-Seiten-Kipper gibt es ab 30.300 Euro netto. (hösch)