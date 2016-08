Tokio – Toyota wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach seinen Rang als weltweit absatzstärkster Autobauer verteidigen. In den ersten elf Monaten lieferte der japanische Konzern 9,21 Millionen Fahrzeuge aus, wie das Management am Freitag mitteilte. Die Zahl liegt zwar ein Prozent unter dem Niveau vor Jahresfrist, aber deutlich höher als beim skandalgeschüttelten Rivalen Volkswagen.

VW verkaufte von Jänner bis November früheren Angaben zufolge 9,1 Millionen Wagen, ein Minus von 1,7 Prozent. Toyota liegt seit Juli in Führung. Im September hatte der Wolfsburger Konkurrent die Manipulation von Abgaswerten bei Millionen von Fahrzeugen eingestanden. Wegen des Skandals musste der damalige VW-Chef Martin Winterkorn abtreten. Sein Nachfolger Matthias Müller gab das Rennen mit Toyota um Platz eins in der Branche auf und rief als Ziel ein nachhaltiges, qualitatives Wachstum aus. (APA)