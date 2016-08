Tokio – Toyota ruft in Japan rund 1,6 Millionen Fahrzeuge bereits zum zweiten Mal wegen Airbag-Problemen zurück. Betroffen seien etwa 20 Modelle, bei denen die Aufblasvorrichtungen für die Luftkissen überprüft werden sollen, teilte der japanische Autobauer heute, Mittwoch, mit. Die in den Jahren 2004 bis 2008 produzierten Fahrzeuge waren bereits im Mai und Juni in die Werkstätten beordert worden.

Der Branchenprimus hatte in diesem Monat angekündigt, keine Airbag-Aufblasvorrichtungen (Inflatoren) von heimischen Zulieferer Takata mehr zu verwenden, die das Mittel Ammoniumnitrat enthalten. Die Aufsichtsbehörden gehen davon aus, dass die so ausgestatten Airbags explodieren können. Seit 2008 haben zahlreiche Hersteller mehr als 30 Millionen Autos, in denen Takata-Inflatoren eingebaut waren, zurückgerufen. Bei den zurückgerufenen Modellen handelt es sich um dieselben Autos, die Toyota heuer schon einmal zur Überprüfung der Airbag-Gasgeneratoren in die Werkstätten gerufen hatte, teilte eine Sprecherin des Branchenprimus am Donnerstag mit. Angesichts von Lieferengpässen hatte der Konzern aber befunden, dass die Generatoren nicht sofort ausgewechselt werden müssten. Der erneute Rückruf erfolgte, nachdem im Oktober in Japan erstmals ein Fall bekannt wurde, bei dem eine Person in einem Auto des Konkurrenten Nissan durch einen Gasgenerator verletzt wurde.

Die Airbags des japanischen Zulieferers Takata sind ein Dauerproblem der Autobranche - es besteht die Gefahr, dass sie unvermittelt auslösen. Dabei kann es zu einer gefährlichen Explosion kommen, bei der Teile der Metallverkleidung durch den Innenraum des Autos geschleudert werden. Mindestens sieben Todesfälle und zahlreiche Verletzte werden damit in Zusammenhang gebracht. Millionen von Fahrzeugen mussten deswegen schon weltweit zurückgerufen werden. Allein auf dem wichtigen US-Markt sind es bereits mehr als 19 Millionen Autos, eine der größten Rückrufaktionen aller Zeiten.

US-Mitarbeiter von Takata sollen jahrelang Bedenken wegen irreführender Testberichte zu den Airbags ihres japanischen Arbeitgebers geäußert haben, wie die US-Wirtschaftszeitung „Wall Street Journal“ unter Berufung auf interne Dokumente aus den Jahren 2000 bis 2010 berichtete. Daraus gehe hervor, dass die US-Mitarbeiter besorgt darüber waren, dass ihre japanischen Kollegen fehlgeschlagene Tests verschleierten und irreführende Daten zu manchen der Airbag-Gasgeneratoren für den größten Kunden, Honda Motor, vorlegten. Die Diskrepanzen in den Berichten beträfen aber nicht die Airbags, bei denen es später zu Explosionen kam, wurde ein Sprecher zitiert.

In den USA hatten die Behörden Takata wegen mangelnder Kooperation im Skandal um die defekten Airbags kürzlich zur Rechenschaft gezogen. Takata zahlt ein Bußgeld von 70 Mio. Dollar (66 Mio. Euro), aufgeteilt auf sechs Raten, teilte die Verkehrsaufsicht NHTSA mit. Takata laufen nun immer mehr Kunden davon. Nach Honda und Mazda will auch Toyota keine Gasgeneratoren mehr von Takata verbauen. Honda und Toyota sind die Hersteller, die wegen defekter Airbags von Takata bisher die meisten Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen mussten. (APA, Reuters)