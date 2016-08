Innsbruck – Der Rückruf für die von der Abgas-Manipulation betroffenen VW-Modelle in Tirol verzögert sich wohl etwas. Wie bereits berichtet, hätten die betroffenen Tiroler VW-Besitzer schon vergangene Woche Rückruf-Post erhalten sollen. Gestern sagte der Generalimporteur von VW in Österreich, die Porsche Holding Salzburg, gegenüber der TT, dass „die Briefe im Druck sind und noch diese Woche an den Österreichischen Versicherungsverband“ gehen sollen. In Österreich wird der Versicherungsverband die Briefe an die VW-Fahrer verschicken. „Im Laufe der kommenden Woche sollten die Briefe beim Kunden ankommen“, hieß es seitens der Porsche Holding.

Der Rückruf wird gestaffelt nach Modell und Motortyp erfolgen. Zuerst werden die Besitzer des Modells Amarok, das zwischen 2011 und 2013 gebaut wurde, angeschrieben. Die Betroffenen sollen nach der Umrüstung ihrer Autos keinerlei Nachteile bei Verbrauch, Leistung oder Geräuschentwicklung fürchten müssen, bekräftigte VW-Markenvorstand Herbert Diess bei einem Treffen mit Deutschlands Verkehrsminister Alexander Dobrindt. (TT)