New York – Mitten in dem Hype um sein neues Modell ruft der US-Elektroautohersteller Tesla 2.700 Wagen eines früheren Typs zurück. Wie das kalifornische Unternehmen am Montag mitteilte, gibt es bei dem „Model X“ Probleme mit den hinteren Sitzen.

In dem sportlichen Geländewagen, der sieben Insassen Platz bietet, sei die Verriegelung der Sitze in der dritten Reihe defekt. Dadurch könnten die Sitze bei einem Aufprall nach vorne rutschen.

Die Rückrufaktion betrifft jene Wagen, die vor dem 26. März verkauft wurden. Bei allen seither verkauften Fahrzeugen sei das Problem bereits behoben worden, hieß es in der Mitteilung. Europa ist von der Rückrufaktion nicht betroffen; dort wurde das „Model X“ bisher noch nicht ausgeliefert.

Erst in der vorletzten Woche hatte Tesla sein neues „Model 3“ vorgestellt, mit dem das Unternehmen auf den Massenmarkt abzielt. Dieses Modell soll 35.000 Dollar (knapp 31.000 Euro) kosten und damit für nur die Hälfte der Tesla-Modelle S und X zu haben sein. Bis zur vergangenen Woche waren bereits 325.000 Vorbestellungen für das Modell 3 eingegangen. (APA/AFP)