Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Führt einen ein Auto durch alle vier Jahreszeiten, erzählt es viel von sich. Sinn des Dauertests, zu dem der Toyota Verso mit neuem 1,6 Liter-Diesel vor knapp einem Jahr in den TT-Fuhrpark gerollt war. Seither schärfte der Kompaktvan über rund 14.000 Kilometer sein Profil: Es ist jenes eines Alltagshelden, der an Nützlichkeit und gleichzeitiger Anspruchs­losigkeit kaum zu überbieten ist. Nach fast einem Jahr steht der Verso unter kritischer Betrachtung da wie ein Freund, der niemals dumme Fragen stellt.

So gefällt der Kompaktvan im täglichen Umgang mit seiner unkomplizierten Bedienung, toller und hoher Sitzposition, einer rundum praktischen Variabilität und einer Raumfülle, die angesichts gerade (stadtfreundlicher) 4,4 Meter Außenlänge immer wieder aufs Neue positiv überrascht. So präsentiert sich ein Teppichkauf denkbar einfach. Man legt ihn einfach hinten rein (bis 1696 Liter Stauraum). Ähnlich sieht es am Skitag aus. Toyota hat mit seinem „Easy-Flat-System“ in dieser Klasse schon vor Jahren Maßstäbe gesetzt. Drei Einzelsitze werden in Sekundenschnelle einfach in den Boden geklappt und ergeben eine völlig ebene Fläche. An den Seitensitzen warten ISOFIX-Halter auf Kindersitze, gleichwie Sonnenrollos in der getesteten Lounge-Version. Unter dem Laderaumboden wartet dann nochmals Stauraum für Badetaschen und andere Familienutensilien.

Ins Wochenende führte das eigentliche Sahnestück des Verso mit Vergnügen: der neue Diesel mit 112 PS. Das von BMW entliehene Aggregat ist ein Muster an Laufkultur und angesichts 270 Newtonmeter derartig stramm, dass man an oft an weit mehr Pferd­e unter der Haube glauben möchte. Geradezu exzellent abgestimmt präsentiert sich dazu die Sechsgangschaltbox, die kraftvolles Anfahren mit perfekten Kraftanschlüssen ermöglicht. Dazu ist der Schalthebel bequem hoch angebracht, dass er schön in der Hand liegt.

Mit dieser Motor-Getriebe-Einheit liegt der Verso zweifellos zurzeit mit an der Spitze des in Österreich so wichtigen 110-PS-Segments. Im Langzeit-Test zeigte sich ein Verbrauchsrahmen von 5,7 bis 6,9 Liter. Zuletzt im Winter zeigte der Bordcomputer bei häufigem Stadtverkehr 6,8 Liter. Das geht für einen Kompakt-Van als ehrlicher Praxiswert in Ordnung.

Weniger konnte bis zum Schluss das optionale Multi­mediasystem überzeugen, das wohl eher für Android- als für Apple-Smartphones entwickelt wurde. Auch machte es im Italienurlaub so manch­e Superstrada zur nebenan verlaufenden Via. Noch ein kleiner Schwachpunkt kristallisierte sich nach einem Jahr heraus: Toyota darf ruhig weiter etwas mehr Augenmerk auf die Auswahl der Innenmaterialien legen. So manches wirkt unnötig kratzempfindlich – wenn auch nichts quietscht oder knarzt.

Überhaupt: Der Verso fuhr bislang ohne einen einzigen Mangel. Nicht einmal die berühmte Glühbirne fiel bisher aus. Toy, Toy, Toy, Toyota! Der Verso überzeugte also letztlich da, wo es drauf ankommt. Ab 23.470 Euro startet er. Als Edition 45 warten derzeit 3800 Euro Preisvorteil.