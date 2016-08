Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Als Land Rover 2011 mit dem Evoque erstmals einen kompakten Rang­e Rover präsentierte, stand vielen Autoliebhabern der Mund offen. Das blieb angesichts des außergewöhnlichen Designs mit perfekten Proportionen, einer niederen Dachlinie und einer Portion unvergleichlichen Stils bis heute so. Da die Konkurrenz im Premium-Segment besonders hart ist, haben die Briten ihr Prêt-à-porter-Modell nun nochmals überarbeitet.

Außen fallen erst einmal neue Leuchteinheiten, Schweller und Schürzen auf – der feine und kaum mehr verbesserbare Grundentwurf blieb unangetastet. Unter der Haube hat sich da schon mehr getan. So ersetzen nun auch bei Jaguar eingesetzte und völlig neu entwickelte Vollaluminium-Diesel die bisherigen, um bis zu 30 Kilo­gramm schwereren 2,2-Liter-Aggregate. Dies bringt eine leicht bessere Laufkultur, einen auf 34.000 Kilometer verlängerten Wartungsintervall (vorher 25.000) und Verbrauchsvorteile. So spricht Land Rover selbst von einer Verminderung der inneren Reibung und des Verbrauchs um jeweils 17 Prozent.

Im TT-Test ergaben sich für die gefahrene 180-PS-Allradversion im Schnitt 7,8 Liter. Das liegt fast einen Liter unter der vor zwei Jahren getesteten 2,2-Liter-Version. Vorzeigbar für ein 1,6 Tonnen-SUV mit komplexer Allradtechnik an Bord. Diese unterscheidet einen Range Rover auch klar von vielen SUV vergleichbarer Größe. So erlaubt das „Terrain-Response-System“ Einstellungen für Straße, Gras/Schotter/Schnee, Schlamm/Spurrille sowie Sand. Dabei passt das System Motor, Getriebe, Differenziale und das Fahrwerk bestmöglich den Fahrbedingungen an. Eine Geschwindigkeitsregelung erlaubt zudem konstante Fortbewegung zwischen 1,8 und 30 km/h, um sich in schwierigem Gelände nur noch auf das Lenken konzentrieren zu können. Dazu erlauben kurze Überhänge, bis zu 255 Millimeter Bodenfreiheit und eine Wattiefe bis 500 Millimeter ernsthaften Geländeeinsatz, weit weg von 4x4-Blendern.

Dass der Evoque über ein Fahrwerk für alle Fälle verfügt, spürt man auch beim Fahren, wo beim Federungskomfort Wünsche offenbleiben. Insbesondere wenn, wie am Testwagen, 20-Zöller mit einem 45er Niederquerschnitt montiert sind, die dem Briten die Eleganz beim Abrollen sowie auf groben Wegen und bei Bordsteinkanten die Unempfindlichkeit rauben.

Ansonsten kommt auch im kompaktesten Range Rover beim Fahren ein herrschaftliches Gefühl auf. Die Harmonie zwischen Motor und Neungangautomatik überzeugt. Die Kombinatio­n treibt den Evoque druckvoll und mit dem Schub von neunfach übersetzten 430 Newton­meter souverän voran. Vielmehr sind es aber das gelungene und qualitätsvolle Ambiente sowie die ausgeprägt hohe Sitzposition, die ein erhabenes Fahrgefühl schaffen. Gerne gleiten die Hände über die Materialien und stylische Elemente – man hat das Gefühl, in etwas Besonderem zu sitzen.

Dabei zeigt sich der Evoque gerade im Alltag auch von seiner praktischen Seite. Im Stadtverkehr überzeugt er mit Übersicht, geringer Länge (4,37 Meter), hohem Einstieg und praktisch geschnittenen Türen, die aufgrund relativer Kürze ein selten bequemes Einsteigen in engen Parklücken ermöglicht. Ist man auf langer Reise, ermöglicht die weit spreizende Neungang­automatik 150 km/h etwas über 2000 Touren. Bei den Bremsen zählt der kompakt­e Range Rover überhaupt zu den allerbesten seiner Klasse.

Das alles hat natürlich seinen Preis: Es gibt einen 150-PS-Fronttriebler für 35.600 Euro. Er heißt allerdings nicht umsonst „Pure“. Unser HSE-Testwagen steht schon mit 59.300 Euro in der Liste und stand – verfeinert – für 78.906 Euro auf der Straße.