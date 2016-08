Hall in Tirol – Drei Jahre ist es her, dass sich die schwäbischen Ingenieure auf den Weg nach Paris machten, um eine ihrer Meinung nach klaffende Lücke im Mercedes-Nutzfahrzeug-Programm zu schließen. Immerhin fehlte seit dem Wegfall des Vaneo ein Kastenwagen. Warum Frankreich? Ganz einfach: Die Lösung für dieses Problem fand man damals in den Produktionshallen von Kooperationspartner Renault, und sie hörte auf den Namen Kangoo.

Nachdem der Mercedes Citan diese Lücke erfolgreich geschlossen hatte, spendierte man dem schicken Kasten für das heurige Jahr eine dezente Modellpflege. Dennoch wollten wir seinen Vorgänger noch einmal hochleben lassen und haben bei ihm etwas genauer hinter die Fassade geblickt: Die Front des Citan grenzt ihn deutlich von seinem französischen Bruder ab und lässt ihn weitgehend eigenständig auftreten. Auf den üppigen Laderaum von 685 Litern (maximal 3000 Liter) kann man bei unserem Lademeister über zwei großzügige Schiebetüren oder eine große Heckklappe zurückgreifen. Sie ist auch der Grund, warum man beim Einparken ein wenig Abstand zum Hintermann lassen sollte.

Im Innenraum hebt sich unser Citan noch deutlicher von seinem Konzernbruder ab. Er empfängt uns mit angenehm straffen Sitzen, die Mittelkonsole wirkt sehr mächtig und streckt sich den Insassen entgegen. Dass es sich bei den Materialien hauptsächlich um Hartplastik handelt, verwundert wenig – zwar darf die Verpackung einen Stern tragen, der Citan wurde allerdings als Nutzfahrzeug konzipiert, und als solches gibt er sich zu erkennen.

Der modifizierte Selbstzünder im Bug unseres Citan 109 CDI stellt maximal 90 Pferde bereit und entsendet 200 Nm an die vorderen Räder. Das Aggregat bewegt den Schwaben gefühlt flinker, als es seine Eckdaten vermuten lassen, was durch das straff abgestimmte Fahrwerk zusätzlich verstärkt wird. Wer aber zu flott um die Ecke biegt, wird vom rigoros arbeitenden ESP wieder eingefangen. Die Lenkung ist leichtgängig, fühlt sich allerdings manchmal recht synthetisch an.

Keine Blöße gibt sich der Lademeister in puncto Verbrauch: Der Hersteller verspricht 4,7 Liter je 100 km. Wer sich für einen Citan interessiert, der profitiert nach der Modellpflege übrigens von überarbeiteten Motoren. Sie erfüllen jetzt alle die Euro-6-Norm und schicken im Schnitt 20 Nm mehr an die Kurbelwelle. Die optionale Sechs-Gang-Doppelkupplung bleibt aber vorerst dem Benziner vorbehalten.

Wer sein Gepäck künftig in einem Mercedes Citan verstauen will, der muss mindestens 20.990 Euro dafür berappen. (luc)