Von Markus Höscheler

Wien – Es bietet sich an, ein spanisches Gericht zu servieren, das von deutschen Köchen zubereitet wurde. Das mag manchen sauer aufstoßen, im Falle von Seat ist dies keineswegs ein Fehler, von Ausnahmen einmal abgesehen. Das missglückte Exeo-Experiment, abgeleitet aus betagten Audi-A4-Inhaltsstoffen, gilt fast schon als vergessen. Anders verläuft dies beim Alhambra, der technisch ein Bruder des VW Sharan ist. Die Großraumlimousine hat mittlerweile einen großen Kundenstamm überzeugen können, auch in der seit 2010 angebotenen und 2015 überarbeiteten zweiten Generation. Ein Exemplar aus dieser gereiften Baureihe zählt seit Monaten zum Bestandteil des TT-Fuhrparks – und das Gericht, das hier Spanier wie Deutsche kombiniert haben, schmeckt noch immer.

Die Optik mag dabei wenig aufregend sein, anstößig ist sie jedenfalls nicht. Seat verzichtet auf Spielereien, in diesem Fall auch auf ein bewusst dynamisches Auftreten, das der Marke bei anderen Modellreihen durchaus zu einem bekömmlichen Image verhilft. Der Alhambra ist allerdings nicht als Sportler ausgelegt, sondern als Familientransporter. Und als solcher kann das mediterran angehauchte Modell den Alltag versüßen: Bis zu sieben Sitzplätze, verteilt auf drei Sitzreihen, dienen sich an. Großzügig sind die beiden ersten Reihen geschnitten, selbst im Fond brauchen normal große Erwachsene auf überschaubaren Strecken nicht zu leiden.

Jegliche Bitterkeit vertreiben die Raummaße, sollten die Transportqualitäten für Waren aller Art benötigt werden: Bis zu 2,3 Kubikmeter lassen sich befüllen, das Zusammenklappen der Sitze ist keine Kunst. Ähnliches gilt für die Schiebetüren, die in unserem Fall ebenso elektrisch bedient werden wie die großzügig aufschwingende Heckklappe. Als Leckerbissen stellt sich das Angebot dar, die Portale wahlweise zu öffnen mittels Funkfernbedienung am Schlüssel, mittels Taste in der Mittelkonsole, mittels Drückknopf an der B-Säule, mittels kurzer Türgriffbetätigung außen oder mittels Berühren eines Kunststoffteils an der Innenseite. In den vergangenen Wochen lernten wir diese Vielfalt in etwa so zu schätzen wie den an Bord befindlichen Allradantrieb 4Drive. Der harmoniert automatisch mit dem Zweiliter-Turbodiesel und dem Sechsgang-Handschalter. Gelegentlich nehmen wir den im Schnitt 6,9 Liter Treibstoff konsumierenden Ölbrenner etwas lauter wahr, zumeist in der Warmlaufphase. Dies schadet jedoch nicht dem servierten, sehr schmackhaften Ganzen, das einem Wert von knapp 46.000 Euro entspricht.